Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp

Ultima perioadă a fost marcată de scumpiri și de prețuri care au crescut amețitor, însă se pare că mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri în România unde o locuință se poate cumpăra la un preț accesibil. De exemplu, o casă costă doar 6.999 de euro în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții.

Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026

Piața imobiliară din România pare să aibă oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și peste 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care nu au un buget atât de ridicat.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o casă este scoasă la vânzare pentru suma de 6.999 de euro. Locuința se află în localitatea Moldova Veche, județ Caraș Severin. Casa are o suprafață de 60 de metri pătrați și vine și cu un teren de 104 mp.

„Acest imobil se valorifică în cadrul unei licitații publice. Proprietate constituită din teren intravilan în suprafață de 104 mp și construcție edificata pe acesta în suprafață de 60mp, situate în Loc. Moldova Veche, Caras Severin. Locuința este în regim de înălțime P, construcție nefinalizată”, se arată în anunțul de vânzare.

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

