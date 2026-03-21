Localitatea în care poți cumpăra o casă cu 3 camere la doar 8.000 de euro. Ce condiție trebuie să îndeplinească cumpărătorii

De: Andreea Stăncescu 21/03/2026 | 15:43
Prețul mic la care poți cumpăra o casă în Italia / Sursa foto: Tiktok
O locuință situată într-un sat pitoresc din Sicilia a atras atenția internauților după ce a fost scoasă la vânzare la prețul surprinzător de doar 8.000 de euro. Casa, care dispune de trei camere și o terasă cu vedere panoramică, a devenit rapid virală pe TikTok, stârnind curiozitatea a sute de utilizatori.

În mai multe zone din Italia, în special în localități mici sau depopulate, există numeroase locuințe scoase la vânzare la prețuri foarte reduse. Autoritățile locale încurajează achizițiile pentru a revitaliza comunitățile, însă, de cele mai multe ori, cumpărătorii trebuie să respecte o cerință importantă și să renoveze proprietățile într-un anumit interval de timp.

Cum arată locuința din Sicilia

Imobilul are o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați și este amplasat pe o stradă îngustă, tipic italiană, cu piatră cubică, oferind o atmosferă autentică. Deși nu este foarte mare, locuința impresionează prin farmecul său și prin priveliștea spectaculoasă către dealurile din jurul localității. Zona este una liniștită, caracterizată prin magazine tradiționale și peisaje deosebite, ideale pentru cei care își doresc să scape de agitația orașelor mari.

Totuși, prețul extrem de scăzut vine la pachet cu o condiție importantă. Viitorul proprietar trebuie să investească în renovarea casei, deoarece aceasta necesită lucrări semnificative pentru a deveni complet locuibilă. De altfel, în multe sate din regiune, autoritățile impun obligația reabilitării locuințelor achiziționate, tocmai pentru a păstra aspectul și autenticitatea zonei.

„Casa de 130 metri pătrați, cu trei camere și o priveliște uluitoare de pe terasă. Livingul are nevoie de renovări și modificări în interior”, este descrierea din anunțul de pe TikTok.

Anunțul a generat numeroase reacții în mediul online, de la persoane impresionate de preț până la utilizatori sceptici, care s-au întrebat dacă oferta este reală. Alții au remarcat că, în ciuda investițiilor necesare, o astfel de proprietate poate deveni o adevărată casă de vis, datorită peisajului și atmosferei unice oferite de această regiune a Italiei.

