Acasă » Știri » Concediată pentru un detergent de 3 euro după 30 de ani de muncă. Suma primită ca despăgubire

Concediată pentru un detergent de 3 euro după 30 de ani de muncă. Suma primită ca despăgubire

De: Alina Drăgan 20/03/2026 | 18:33
Concediată pentru un detergent de 3 euro după 30 de ani de muncă. Suma primită ca despăgubire
Concediată pentru un detergent de 3 euro /Foto: Freepik

Cazul unei casierițe din Italia a devenit extrem de popular. După 30 de ani de muncă, femeia a fost concediată pentru că a spart un detergent ce valora doar 2,9 euro. Paguba este una extrem de mică, însă angajatorul pare că nu a văzut lucrurile la fel.

Casierița lucra de aproximativ 30 de ani în magazinul din Grosseto, Italia. Într-o zi, la final de program, femeia a cumpărat un detergent în valoare de 2,9 euro. Aceasta a plătit produsul la casă, însă sticla de detergent s-a spart într-o pungă. Astfel, produsul a devenit neutilizabil.

Concediată pentru un detergent de 3 euro

Conform declarațiilor făcute de casieriță, după ce produsul s-a spart aceasta s-a întors în magazin și a informat conducerea despre incident. Mai mult, femeia spune că ar fi primit acordul de a lua un alt produs în loc.

Însă, deși părea că totul se va termina aici, casierița a avut în scurt timp parte de o „surpriză” de proporții. Mai exact, angajata a fost acuzată că ar fi luat detergentul fără drept, fiind declanșată o procedură disciplinară care s-a încheiat cu concedierea.

Cum situația pare una destul de absurdă, întreg cazul a ajuns în instanță. Însă s-a încheiat de la prima audiere. Cele două părți au ajuns la un acord de conciliere. Casierița a primit despăgubiri de la angajator, însă a renunțat la reintegrarea în muncă. Suma exactă a despăgubirilor nu a fost făcută publică, în condițiile în care înțelegerea are caracter confidențial.

Însă, acest caz a devenit foarte popular, la câteva luni după incident, după ce sindicatul Filcams-Cgil a decis să îl facă public, considerându-l extrem de grav, un angajat fiind concediat pentru un produs de numai 3 euro.

Tot în Italia, un angajat al unei companii din Brescia a fost concediat pentru un rest de 1,6 euro de la automatul de cafea. Și acest caz a ajuns în fața instanței, tribunalul decizând însă că firma trebuie să-i plătească bărbatului despăgubiri echivalente cu 18 luni de salariu.

