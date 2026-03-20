Apartamente și mașini mai ieftine direct de la ANAF. Cum funcționează noua platformă

De: Alina Drăgan 20/03/2026 | 19:24
O platformă online pentru vânzarea bunurilor confiscate sau sechestrate o să fie lansată în curând de către ANAF. Noua platformă ar urma să listeze toate bunurile, astfel încât orice român să le poată cumpăra direct online. Astfel, se va simplifica și digitaliza întreg procesul de acces la licitații. Cum funcționează noua platformă?

Platforma online ar trebui să fie disponibilă în 2-3 săptămâni și ar depinde de un ordin ANAF care ar trebui publicat în Monitorul Oficial, iar apoi platforma de vânzări online va fi funcțională. Cu această ocazie a fost digitalizată și activitatea de valorificare a bunurilor vândute de ANAF.

În prezent, bunurile confiscate sau sechestrate sunt comercializate prin anunțuri de vânzare și licitații, dar și prin anumite magazine, aflate în mai multe orașe din țară. Însă, noua platformă urmează să schimbe acest mecanisam și marchează un pas important în digitalizarea Fiscului.

După lansarea platformei online, persoanele fizice și firmele vor avea acces la o gamă variată de bunuri provenite din confiscări sau executări silite. Depozitele ANAF sunt deja aglomerate, iar printre bunurile disponibile se vor regăsi: apartamente și alte imobile, terenuri, autoturisme sau bunuri diverse ajunse în depozitele Fiscului.

Platforma va putea susține simultan un număr mare de utilizatori. Este vorba de minimum 10.000 de participanți externi conectați în același timp la licitații, dar și de aproximativ 300 de utilizatori interni din cadrul instituțiilor implicate.

Fiecare produs listat pe platformă o să aibă o prezentare detaliată, care va include:

  • descriere completă și categorie
  • grad de uzură fizică sau morală
  • fotografii și materiale video
  • situația juridică și eventuale sarcini
  • valoarea de evaluare și alte informații relevante

În cazul bunurilor confiscate, imaginile și materialele video vor fi încărcate automat, în timp ce pentru cele sechestrate, acestea vor putea fi adăugate și manual de către autorități.

De asemenea, pentru a avea acces la licitații, românii vor trebui să își creeze un cont pe platformă și să parcurgă un proces de înregistrare. Cei care nu au cont în Spațiul Privat Virtual sau pe ghișeul.ro vor trebui să se identifice la distanță. Pentru înscriere și participare, utilizatorii vor trebui:

  • să completeze date personale sau ale firmei
  • să încarce documentele solicitate (act de identitate, certificate fiscale etc.)
  • să accepte regulile licitației și prelucrarea datelor
  • să achite o taxă de participare direct în platformă

După validarea documentelor, fiecare participant va primi un cod unic de identificare și acces la licitație. Sistemul va avea interfață atât în limba română, cât și în limba engleză, fiind pregătit inclusiv pentru o viitoarea trecere la moneda euro.

