Ce s-a ales de Biencuța din „Numai iubirea”. Bianca Neagu a renunțat la actorie și are o altă meserie

Ce s-a ales de Biencuța din „Numai iubirea”. Bianca Neagu a renunțat la actorie și are o altă meserie
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Bianca și Ștefănuț
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Au trecut mai bine de 20 de ani de când „Numai iubirea” devenea una dintre producțiile care țineau milioane de români în fața televizoarelor. Telenovela difuzată la începutul anilor 2000 a lansat mai mulți actori care aveau să rămână în memoria publicului, iar printre personajele îndrăgite s-a numărat și micuța Biencuța, interpretată de Bianca Neagu.

La vremea respectivă, Bianca Neagu era doar un copil, însă apariția sa în producția de televiziune a făcut-o rapid cunoscută publicului. Rolul Biancăi Bratu i-a adus notorietate, iar telespectatorii au urmărit-o apoi și în alte proiecte de televiziune. Pentru mulți dintre cei care au crescut cu serialele românești de la începutul anilor 2000, imaginea ei a rămas asociată cu fetița care cucerea publicul prin naturalețea sa.

Ce s-a ales de Biencuța din „Numai iubirea”

Anii au trecut, iar Bianca Neagu s-a îndepărtat treptat de lumina reflectoarelor. Spre deosebire de alți copii-vedetă care au continuat să apară în producții cinematografice sau de televiziune, ea a ales un alt drum profesional. Actoria a rămas o etapă importantă din copilăria sa, însă nu a devenit cariera pe care să o urmeze la maturitate.

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Bianca Neagu și-a început activitatea artistică încă de la vârsta de opt ani. După succesul obținut cu „Numai iubirea”, ea a continuat să fie distribuită în mai multe producții cunoscute. Printre acestea s-au numărat „Păcatele Evei”, „Daria, iubirea mea”, „Inimă de țigan” și „Mama după ora 5”. Prezențele sale pe micul ecran au contribuit la formarea unei imagini publice care a rămas în memoria telespectatorilor.

„M-am descoperit. Mi-am descoperit limitele, mi le-am depăşit, m-am creat. Am avut timp să mă dezvolt profesional şi personal. Sunt bucuroasă şi împlinită. Acum sunt logoped, lucrez cu copiii. Îi ajut să înveţe să vorbească corect, pentru că este foarte important şi, din păcate, sunt foarte mulţi copii care au probleme. În perioada 4-6 ani, se dezvoltă cel mai bine limbajul şi trebuie, noi, logopezii, să facem ajustările necesare“, povestea Bianca, în cadrul emisiunii Vorbește Lumea.

Bianca din Numai iubirea

În timp, însă, prioritățile sale s-au schimbat. Bianca a ales să își continue studiile și să se orienteze către un domeniu în care putea lucra direct cu cei mici. A urmat un master în logopedie, iar pregătirea acumulată a ajutat-o să își construiască o nouă carieră, departe de platourile de filmare.

Astăzi, fosta Biencuța este logoped și lucrează cu copii care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea și corectarea limbajului. Alegerea acestei profesii a venit în urma interesului pe care Bianca l-a dezvoltat pentru lucrul cu cei mici și pentru procesul prin care aceștia își dezvoltă abilitățile de comunicare.

Noua sa meserie reprezintă o schimbare radicală față de perioada în care era cunoscută de întreaga țară drept actrița-copil din „Numai iubirea”. Dacă în urmă cu două decenii era prezentă în seriale urmărite de un număr mare de telespectatori, acum își desfășoară activitatea într-un domeniu mult mai discret, în care rezultatele muncii sale se văd în evoluția copiilor cu care lucrează.

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