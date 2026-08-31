BANCUL ZILEI | Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență

BANCUL ZILEI | Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență
BANCUL ZILEI | Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență
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Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență:

-Uite, ia polonicul ăsta și împarte la oameni!

Împarte Sfântul Petru ce împarte și vede că ajunge la jumătatea cazanului.

-Ce să fac, Doamne, că am ajuns la jumătate și se termină repede inteligența?

-Împarte cu lingura!, îi zice Dumnezeu.

Împarte Sfântul Petru ce împarte și iar vine la Dumnezeu:

-Mai am un pic, ce să fac?

-Dă cu lingurița acum!

Sfântul Petru mai dă ce mai dă și apoi vine din nou:

-Doamne, am terminat cazanul. Ce mai fac acum?

Dumnezeu:

-Acum dă-le diplome!

BANCUL ZILEI | Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență

BANCUL ZILEI | Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență

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Gigel a terminat Dreptul și Jurnalismul

– Salut, Gigele! Vai, de când nu ne-am mai văzut! Ai terminat Dreptul ?

– Da, sunt licențiat !

– Și-am auzit c-ai făcut și Jurnalistica?

– Da, mă gândesc să fac și masteratul!

– Bravo, ține-o tot așa! Dă-mi și mie un meniu Big Mc mare…

Soțul și soția

— Ai grijă! Soțul ne urmărește!

— Ne urmărește? Pe noi? Nici nu știu cine sunteți!

— Adevărul că eu sunt soțul, deci sunteți respins de pe lista suspecților.

— Ce??

— Scuze, soțul a folosit telefonul meu să te verifice! Noroc că nu i-ai spus secretul nostru :))

— Ce secret? Habar n-am cine sunteți!

— Tot soțul sunt, vroiam să mă duc la sigur!

Johny și mama

Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:

– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.

Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea.

Șoferul îl întreabă:

– Cum te cheamă, tinere?

– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.

– Și câți ani ai tu, Johnny?

– Am doar 5 ani!

– Și când vei împlini 6?

– Imediat ce cobor din autobuz!

VEZI ȘI: BANC | Interviu de angajare: „Bună zioa! Ne trebe neapărat bacu ca să candidăm?”

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