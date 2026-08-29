Bancul sfârșitului de săptămână | „Adevărul este că eu sunt soțul”

Weekendul care încheie oficial vara merită întâmpinat cu voie bună, zâmbete și, de ce nu, câteva porții zdravene de râs. Pentru a vă completa atmosfera de final de sezon, CANCAN.RO vă propune astăzi un banc savuros, construit în jurul unei situații cu totul neașteptate.

Protagonistul este un soț care ajunge în mijlocul unei conversații ce ia o turnură surprinzătoare. Așadar, lăsați grijile deoparte pentru câteva momente și pregătiți-vă pentru o replică ce promite să vă smulgă hohote de râs!

— Ai grijă! Soțul ne urmărește!

— Ne urmărește? Pe noi? Nici nu știu cine sunteți!

— Adevărul că eu sunt soțul, deci sunteți respins de pe lista suspecților.

— Ce??

— Scuze, soțul a folosit telefonul meu să te verifice! Noroc că nu i-ai spus secretul nostru :))

— Ce secret? Habar n-am cine sunteți!

— Tot soțul sunt, vroiam să mă duc la sigur!

Alte bancuri amuzante

La doctor

Un bărbat merge la doctor, foarte îngrijorat.

– Domnule doctor, am o problemă gravă. De câteva săptămâni am început să uit foarte multe lucruri.

Doctorul îl privește atent și întreabă:

– De când se întâmplă asta?

– Ce anume?

– De când ați început să uitați?

– Să uit ce?

Doctorul oftează și începe să completeze fișa.

– Bine. Mai aveți și alte simptome?

– Da, mă doare capul foarte tare.

– De când?

– De când ce?

– De când vă doare capul?

– Care cap?

Doctorul își pune mâinile în cap.

– Domnule, trebuie să facem niște analize. Îmi puteți spune măcar ce vârstă aveți?

Bărbatul se gândește câteva secunde.

– Țineți minte că mi-ați mai pus întrebarea asta?

– Nu.

– Atunci suntem doi!

Soția și soțul

O femeie îi spune soțului:

– Dragule, vreau să te întreb ceva, dar să nu te superi.

– Spune.

– Dacă într-o zi aș dispărea, m-ai căuta?

– Normal că te-aș căuta!

– Peste tot?

– Peste tot!

– Și dacă nu m-ai găsi?

Soțul stă puțin pe gânduri și spune:

– Atunci aș suna la poliție.

Femeia zâmbește mulțumită:

– Awww, ce drăguț! Și ce le-ai spune?

– Le-aș spune că soția mea a dispărut și că trebuie să o găsească urgent.

– Și dacă polițiștii te-ar întreba cum arăt?

– Le-aș spune imediat.

– Cum?

Soțul se gândește câteva secunde și răspunde:

– Păi… exact ca acum 10 ani.

– Vai, ce romantic ești!

– Nu romantic. Preventiv. Dacă le spun cum arăți acum, s-ar putea să nu știe pe cine caută.

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