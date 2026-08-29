Bancul sfârșitului de săptămână | „Adevărul este că eu sunt soțul”

Bancul sfârșitului de săptămână | "Adevărul este că eu sunt soțul"
Bancul zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Weekendul care încheie oficial vara merită întâmpinat cu voie bună, zâmbete și, de ce nu, câteva porții zdravene de râs. Pentru a vă completa atmosfera de final de sezon, CANCAN.RO vă propune astăzi un banc savuros, construit în jurul unei situații cu totul neașteptate.

Protagonistul este un soț care ajunge în mijlocul unei conversații ce ia o turnură surprinzătoare. Așadar, lăsați grijile deoparte pentru câteva momente și pregătiți-vă pentru o replică ce promite să vă smulgă hohote de râs!

— Ai grijă! Soțul ne urmărește!

— Ne urmărește? Pe noi? Nici nu știu cine sunteți!

— Adevărul că eu sunt soțul, deci sunteți respins de pe lista suspecților.

— Ce??

— Scuze, soțul a folosit telefonul meu să te verifice! Noroc că nu i-ai spus secretul nostru :))

— Ce secret? Habar n-am cine sunteți!

— Tot soțul sunt, vroiam să mă duc la sigur!

Alte bancuri amuzante

La doctor

Un bărbat merge la doctor, foarte îngrijorat.
– Domnule doctor, am o problemă gravă. De câteva săptămâni am început să uit foarte multe lucruri.
Doctorul îl privește atent și întreabă:
– De când se întâmplă asta?
– Ce anume?
– De când ați început să uitați?
– Să uit ce?
Doctorul oftează și începe să completeze fișa.
– Bine. Mai aveți și alte simptome?
– Da, mă doare capul foarte tare.
– De când?
– De când ce?
– De când vă doare capul?
– Care cap?
Doctorul își pune mâinile în cap.
– Domnule, trebuie să facem niște analize. Îmi puteți spune măcar ce vârstă aveți?
Bărbatul se gândește câteva secunde.
– Țineți minte că mi-ați mai pus întrebarea asta?
– Nu.
– Atunci suntem doi!

Soția și soțul

O femeie îi spune soțului:
– Dragule, vreau să te întreb ceva, dar să nu te superi.
– Spune.
– Dacă într-o zi aș dispărea, m-ai căuta?
– Normal că te-aș căuta!
– Peste tot?
– Peste tot!
– Și dacă nu m-ai găsi?
Soțul stă puțin pe gânduri și spune:
– Atunci aș suna la poliție.
Femeia zâmbește mulțumită:
– Awww, ce drăguț! Și ce le-ai spune?
– Le-aș spune că soția mea a dispărut și că trebuie să o găsească urgent.
– Și dacă polițiștii te-ar întreba cum arăt?
– Le-aș spune imediat.
– Cum?
Soțul se gândește câteva secunde și răspunde:
– Păi… exact ca acum 10 ani.
– Vai, ce romantic ești!
– Nu romantic. Preventiv. Dacă le spun cum arăți acum, s-ar putea să nu știe pe cine caută.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Discuție pe chat după primul date

BANC | Curiosul Bulă și psihologul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANCUL ZILEI | „Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?”
BANCUL ZILEI | „Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?”
BANC | „Bulă, ce ai desenat aici?”
BANC | „Bulă, ce ai desenat aici?”
Bancul de weekend | „Voi cumpăra bilet doar pentru mine”
Bancul de weekend | „Voi cumpăra bilet doar pentru mine”
BANCUL ZILEI | „Salut, vecine, te-ai însurat?”
BANCUL ZILEI | „Salut, vecine, te-ai însurat?”
BANC | Întorcându-se acasă noaptea târziu, Bulă este abordat de două matahale
BANC | Întorcându-se acasă noaptea târziu, Bulă este abordat de două matahale
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Gandul.ro
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Tradiții de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este zi de post aspru pentru ortodocși
Adevarul
Tradiții de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este zi de post aspru pentru ortodocși
Regele cripto al Kremlinului și schema financiară cu care a salvat Rusia. Cum a ajuns un escroc de talie mondială crucial pentru Putin
Digi24
Regele cripto al Kremlinului și schema financiară cu care a salvat Rusia. Cum a ajuns un escroc de talie mondială crucial pentru Putin
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Prosport.ro
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Mitică Popescu a adorat-o pe Leopoldina Bălănuță: „Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi.” Ce scrie pe mormântul lor
Click.ro
Mitică Popescu a adorat-o pe Leopoldina Bălănuță: „Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi.” Ce scrie pe mormântul lor
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Gandul.ro
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.