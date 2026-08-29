BANCUL ZILEI | „Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?”

Weekendul vine cu ocazia perfectă de a lăsa grijile deoparte și de a vă bucura de câteva clipe de voie bună. Iar cum vara se apropie de final, CANCAN.RO vine cu o doză de umor pentru cititori. Am pregătit un banc savuros, numai bun pentru o porție zdravănă de râs și pentru a încheia sezonul estival într-o notă cât mai veselă.
– Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
– Sunt medic veterinar.
– Wooow, super, vreau să îmi iau un cățel, dar cum nu stau pe acasă, nu prea am timp să mă ocup de el..Vreau unul mic, să mănânce puțin, spre deloc, să e scumpă mâncarea de căței, deci ce cățel îmi recomanzi?
– Un cățel de usturoi.
Alte bancuri amuzante
Bulă la examenul de matematică
Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…
Bulă merge la doctor
Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?
O blondă complet goală intră într-un bar
O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.
– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?
– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!
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