BANCUL ZILEI | „Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?”

Weekendul vine cu ocazia perfectă de a lăsa grijile deoparte și de a vă bucura de câteva clipe de voie bună. Iar cum vara se apropie de final, CANCAN.RO vine cu o doză de umor pentru cititori. Am pregătit un banc savuros, numai bun pentru o porție zdravănă de râs și pentru a încheia sezonul estival într-o notă cât mai veselă.

– Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?

– Sunt medic veterinar.

– Wooow, super, vreau să îmi iau un cățel, dar cum nu stau pe acasă, nu prea am timp să mă ocup de el..Vreau unul mic, să mănânce puțin, spre deloc, să e scumpă mâncarea de căței, deci ce cățel îmi recomanzi?

– Un cățel de usturoi.

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă merge la doctor

Bulă ajunge la medic pentru un control.

Doctorul îl întreabă:

– Ce problemă aveți?

– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.

– De când?

– De când ce?

Doctorul zâmbește și continuă:

– Bine… Aveți și alte simptome?

– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.

– Și ce răspundeți?

– La ce?

Doctorul notează ceva în fișă.

– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.

– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?

– Sigur.

Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:

– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

O blondă complet goală intră într-un bar

O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.

– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?

– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!

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