BANC | „De care trening doriți?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi. Discuția dintre un vânzător de haine și un cumpărător te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, îți dorim spor și voie bună!

– Un trening, vă rog!

– De care? Pentru indoor sau outdoor? Alergat, fitness sau pilates? Sintetic sau din bumbac? Clasic sau stretch?

– D-ăsta de stat prin casă, dus gunoiul.

Alte bancuri amuzante

La un târg de maimuțe

La un târg de maimuţe, un client întreabă pe un negustor: „Cât costă maimuţa asta?“

Negustorul zice: 1.000$.

Clientul întreaba: De ce aşa mult?

Negustorul: Păi ştie să programeze în Java.

– OK, zice clientul, dar asta cât costă?, arătând spre o altă maimuţă

– 10.000$, zice negustorul.

– Păi asta ce ştie să facă?

– Ştie C++.

– OK, şi maimuţa aia din colţ cât costă, întreabă clientul?

– 50.000$, zice negustorul.

– Păi asta ce mai ştie să facă?

– Nimeni nu ştie ce face, doar că celelalte maimuţe îi zic „Project Manager”.

Un bărbat furios intră într-un magazin de bijuterii

Un bărbat furios intră într-un magazin de bijuterii, scoate un ceas de mână din buzunar şi-l aruncă sub nasul patronului:

– Mi-aţi spus săptămâna trecută că ceasul ăsta o să mă ţină o viaţă!

– Mda, admise patronul, dar păreaţi destul de bolnav când l-aţi cumpărat!

Țăranul negustor bâlbâit

Un ţăran negustor, cam bâlbâit de felul lui, vine în târg cu căruţa:

– Me-me-me-mere de-de-de vânzare!

Se apropie un trecător, se uită în căruţă, când colo, în căruţă erau prune.

– Păi bine domnule, dacă ai prune de ce strigi “mere”?

– Apăi, dacă strig “Prrrrrr-prrrrr-prrrrr-prune!” mi se opreşte calu’!

Un beţiv se duce la casă şi o întreabă pe vânzătoare:

– Cât costă un litru de vin?

Vânzătoarea răspunde:

– 7 lei.

– Dar o picătură?

– Nu costă nimic.

– Atunci picuraţi-mi un litru în sticlă!

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