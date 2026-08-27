Vedeta OnlyFans, lovită și urmărită de amantul-pompier! Cum a aflat soțul ei despre aventură

O aventură începută pe OnlyFans a ajuns să se termine cu amenințări, o urmărire prin oraș și un dosar la Tribunalul Militar unde a cerut ordin de protecție. Protagoniștii sunt Anka Lollipop, creatoare de conținut cunoscută în mediul online, și un pompier din cadrul ISU Caraș-Severin. Iar actele din dosar descriu aproape cadru cu cadru momentul în care relația dintre cei doi ar fi degenerat atât de rău, încât a fost nevoie de intervenția Poliției.

Anka Lollipop nu este deloc un personaj anonim în lumea online. Creatoarea de conținut are în jur de 1,1 milioane de urmăritori numai pe Instagram, iar aparițiile sale de pe platformele pentru adulți i-au adus notorietate și dincolo de rețelele sociale.

Ei bine, tocmai OnlyFans pare să fi fost și punctul de plecare al acestei povești, incendiare am putea spune, cu un pompier din Caraș-Severin. Anka le-a spus anchetatorilor că cei doi interacționau pe platformă încă din 2023. De acolo, relația ar fi trecut însă din online în viața reală: soțul femeii avea să declare în dosar că știa despre această relație.

Numai că povestea n-a rămas la capitolul aventură. Din primăvara lui 2025, potrivit declarațiilor din dosar, relația dintre cei doi ar fi început să se transforme într-un conflict, iar câteva luni mai târziu avea să se ajungă la scene violente, în plină stradă.

A urmărit-o după postările de pe Instagram

În iulie 2025, Anka era plecată pentru a crea conținut pentru Instagram și postase imagini atât de pe traseu, cât și din locurile prin care trecea. În declarația ei, femeia a spus că pompierul ar fi urmărit acele postări și ar fi aflat astfel unde se afla.

Ea a ținut să precizeze că nu stabilise nicio întâlnire cu el și că bărbatul o amenințase anterior că va veni „să-i rupă picioarele”.

Pe 18 iulie 2025, cei doi s-au întâlnit însă în oraș. Iar de aici, lucrurile au degenerat.

Instanța a reținut că pompierul a lovit-o puternic cu palma peste față, în fața unei cafenele. Lovitura ar fi fost atât de puternică încât o femeie aflată la câțiva metri s-a speriat când a văzut scena. Și nu s-ar fi oprit aici.

„A urmărit-o timp de circa 20 minute, iar la un moment dat i-a pus piedică, fapt ce a făcut ca aceasta să se lovească și la mâna stângă.”

Potrivit actelor din dosar, Anka ar fi încercat la un moment dat să se refugieze într-un magazin. Pompierul ar fi venit după ea și ar fi încercat să o scoată cu forța.

Instanța spune că acesta a „smucit-o cu putere de mână și de cap” și că s-a oprit abia după intervenția unui martor.

Martorul respectiv lucra în apropiere și a ieșit afară după ce a fost anunțat că o femeie este agresată. Când a ajuns la magazin, spune că a văzut un bărbat care încerca să o scoată pe femeie afară trăgând-o cu putere. Martorul a sunat apoi la 112.

Camerele de supraveghere au surprins scenele

Situația s-a complicat pentru pompierul agresiv. Pentru că ancheta nu s-a bazat doar pe declarațiile Ankăi.

La dosar au fost depuse imagini video de la mai multe instituții din zonă, printre care primăria și un muzeu. Potrivit instanței, camerele au surprins atât agresiunea din piață, cât și momentele de după, când pompierul continua să meargă după femeie.

Certificatul medico-legal a arătat, la rândul lui, că Anka avea leziuni produse prin lovire și prin compresiune cu mâna, pentru care au fost necesare 6-7 zile de îngrijiri medicale.

În poveste apare și soțul Ankăi, audiat ca martor. El le-a spus anchetatorilor că știa despre aventura dintre soția sa și pompier și că, din aprilie 2025, bărbatul ar fi început să le trimită amândurora mesaje pentru a-i șicana și denigra.

În aceeași zi în care a avut loc agresiunea, pompierul l-ar fi contactat inclusiv pe Facebook pe soțul femeii, după incidentul din stradă.

”L-a întrebat dacă a văzut ce pățește (soția lui) dacă o trimite la prostituție”, a declarat avocatul soțului.

Pompierul și-a recunoscut faptele

Cazul a ajuns în cele din urmă la Tribunalul Militar, iar pompierul a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției. Instanța consemnează că acesta a recunoscut faptele și a acceptat încadrarea juridică stabilită de procurori.

Judecătorii au stabilit o pedeapsă rezultantă de un an și opt luni de închisoare, însă aplicarea acesteia a fost amânată, cu un termen de supraveghere de doi ani. Pompierul trebuie să presteze și muncă în folosul comunității și, cel mai important, nu are voie să comunice cu Anka și nici să se apropie la mai puțin de 50 de metri de ea.

CITEȘTE ȘI: Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar