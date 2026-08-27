Interviu emoționant cu fostul coleg de liceu al Victoriei, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu: „Nu se aștepta nimeni la așa ceva”

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Durere fără margini pentru familia și apropriații Victoriei Ionescu, tânăra care și-a pus capăt zilele la doar 22 de ani. Cei care au cunoscut-o și au prețuit-o s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Printre aceștia s-a aflat și Dragoș, fostul coleg de liceu al Victoriei, care i-a fost aproape încă din anii adolescenței. Copleșit de emoție, tânărul a acceptat să vorbească pentru CANCAN.RO despre colega pe care a cunoscut-o în perioada liceului și despre amintirile pe care le păstrează despre ea. Vezi mai jos ce mărturisiri a făcut!

Începând cu ora 14:00, curtea Cimitirului Bellu s-a umplut de oameni veniți să-i aducă un ultim omagiu Victoriei. Printre cei prezenți s-au numărat membrii familiei, foști colegi de liceu și facultate, dar și persoane cărora le-a fost profesor suplinitor de actorie la Victory of Art. Purtând flori și coroane, oamenii au așteptat să ajungă la sicriu, să transmită un gând familiei îndoliate și să-și ia rămas-bun de la cea pe care o descriu ca fiind un om cu un suflet deosebit, cald, sincer și mereu apropiat de cei din jur.

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Dragoș a povestit despre amintirile pe care le are cu Victoria

Dragoș a povestit despre amintirile pe care le are cu Victoria

Dragoș: „Victoria era cea mai responsabilă. Dacă se întâmpla ceva, avea grijă de noi”

Printre cei prezenți s-a aflat și Dragoș, fostul coleg de liceu al Victoriei. Vestea morții a fost un șoc, mai ales că amintirea pe care o păstrează despre ea este a unei persoanele vesele, energice și atente la oamenii din jur. După absolvirea liceului, drumurile celor doi s-au separat. Întrebat de CANCAN.RO dacă știa despre problemele cu care s-a confruntat tânăra și despre faptul că aceasta a urmat un tratament pentru depresie, acesta a mărturisit că nu aflase nimic.

CANCAN.RO: Dragoș, în primul rând, condoleanțe! Ne întâlnim într-un context foarte trist pentru că astăzi o conduceți pe Victoria pe ultimul drum. Tu ai cunoscut-o, ați fost colegi. Spune-ne cum era ea.

Dragoș: Era o persoană, genul ăla de persoană foarte sufletistă, care avea grijă de toată lumea. Dacă te vedea că nu te simți bine, ea încerca să, nu știu, să îți dădea mesaj. Voia să vadă că e toată lumea bine și nu se aștepta nimeni la așa ceva.

CANCAN.RO: Din câte am înțeles și noi, suferea de depresie, chiar urma un tratament în acest sens. Știai ceva de lucrul acesta?

Dragoș: Nu am mai auzit. După liceu, lumea tinde să o ia pe drumurile lor și am pierdut contactul în ultimul an sau doi și de aia a fost o surpriză foarte neplăcută acum. Nu știam în ce situație este.

CANCAN.RO: Ați vorbit ultima oară, zici acum un an, doi. Mai ții minte ce discuții ați avut atunci?

Dragoș: Știu că era foarte veselă, era cum era de obicei. Adică eu am cunoscut-o ca un om foarte vesel, zâmbitor, pe mana fericirii, în general.

CANCAN.RO: Deci a fost o surpriză total neplăcută și pentru tine și pentru toți cei care au cunoscut-o, cu toate că ea avea acest tratament pe care îl urma. Spune-ne puțin o amintire pe care o ai cu ea. Îți amintești un moment în care poate ați râs sau un moment sensibil?

Dragoș: Sunt foarte multe amintiri de genul. Mergeam și în vacanță împreună, am fost odată la Brașov și îmi amintesc vacanța aia destul de bine.

CANCAN.RO: Ce ați făcut?

Dragoș: La munte, ne-am plimbat, ne-am dus pe deal acolo la semn. Îmi amintesc ziua aia foarte bine. Și din nou, era o persoană cu care era plăcut să stai.

CANCAN.RO: Tu ai remarcat încă de atunci sufletul ei sensibil și faptul că poate era așa, ușor, tristă, nostalgică sau din potrivă era un om vesel?

Dragoș: Deci, cred că tristă am cunoscut-o numai când eram toți în generală și știți cum sunt copiii de 12-13 ani, dar ea, în general, era un om vesel. Adică era foarte energetică, da, nu știu…

CANCAN.RO: Îmi povesteai despre excursiile în care ai fost cu ea, una dintre ele fiind chiar la munte. Ce-ți mai amintești de atunci?

Dragoș: Păi îmi amintesc că știți cum sunt adolescenții, ne distram, beam. Ea era cea mai responsabilă. Dacă se întâmpla ceva, avea grijă de noi. Era o persoană foarte drăguță

CANCAN.RO: Era ca un fel de lider al grupului, poate?

Dragoș: Nu neapărat. Aveam un lider al grupului. În unele situații era ca o mamă a grupului.

CANCAN.RO: Din cât înțeleg, ea a lăsat și un mesaj de adio pe un bilet. Ai aflat ceva de treaba asta? Știi ceva?

Dragoș: N-am aflat nimic, nici nu știu dacă vreau să aflu exact ce a scris acolo pentru că este destul de dureros.

CANCAN.RO: Cu părinții ai apucat să vorbești, îi cunoști cumva?

Dragoș: I-am cunoscut mama mai demult, dar nu îi cunosc, să zic.

VEZI ȘI: Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum. Durere fără margini la căpătâiul tinerei de 22 de ani

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