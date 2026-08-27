Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul!

Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul!
Ce se află pe sicriul Victoriei/foto: social media
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Durere fără margini pentru familia și apropiații Victoriei-Maria Ionescu, tânăra de 22 de ani care și-a pierdut viața într-un imobil din comuna Mușătești, județul Argeș. În aceste momente, trupul neînsuflețit al tinerei a fost depus la biserică, acolo unde oamenii care au cunoscut-o au venit rând pe rând pentru a-i aduce un ultim omagiu.

La biserică au ajuns mai mulți apropiați ai Victoriei-Maria, oameni care au cunoscut-o și care au vrut să fie alături de familie în aceste momente extrem de dificile. Cei prezenți își iau rămas-bun de la tânăra care a murit la doar 22 de ani.

Ce au pus părinții Victoriei pe sicriul fiicei lor

Imaginea care a impresionat profund este cea a sicriului Victoriei, care este acoperit de flori albe. Familia a ales trandafiri albi și alte flori în aceeași nuanță pentru a însoți tânăra în ultimele sale clipe înainte de înmormântare. Florile așezate în jurul sicriului creează o imagine apăsătoare, dar în același timp delicată, în contrast cu tragedia care a lovit familia la o vârstă atât de fragedă.

Sicriul Victoriei/foto: CANCAN

Florile albe așezate peste sicriul Victoriei-Maria capătă o semnificație aparte în aceste momente. Albul este adesea asociat cu puritatea, inocența și tinerețea, iar trandafirii aleși de familie par să reflecte vârsta fragedă la care tânăra și-a încheiat drumul.

Tragedia s-a produs miercuri, 26 august, în comuna Mușătești. Victoria-Maria ar fi fost văzută pentru ultima dată în viață în seara precedentă, în jurul orei 21:00. A doua zi dimineață, în jurul orei 10:37, autoritățile au fost sesizate printr-un apel la numărul de urgență 112.

O femeie a descoperit-o pe tânără într-o locuință din satul Vâlsănești și a cerut imediat ajutorul autorităților. Echipajele de intervenție au ajuns la adresă, însă pentru Victoria-Maria nu s-a mai putut face nimic. Medicii au constatat decesul.

Vestea a căzut ca un trăsnet asupra celor care o cunoșteau. Cu atât mai dureros este faptul că, în perioada dinaintea tragediei, existau motive pentru ca familia să privească spre viitor cu mai multă speranță. Apropiatii tinerei ar fi observat anumite semne care indicau o îmbunătățire a stării sale, iar obținerea unui casting îi oferise Victoriei un motiv în plus să privească înainte.

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