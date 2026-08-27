Minor dispărut în Popești-Leordeni! A fost emis mesaj RO-Alert

Minor dispărut în Popești-Leordeni! A fost emis mesaj RO-Alert
Brutaru Patrick/foto: Poliția Română
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Un copil în vârstă de 11 ani este căutat de polițiști după ce a dispărut din Popești-Leordeni, județul Ilfov. Băiatul a plecat de la domiciliu în urmă cu două zile, iar până în prezent nu a revenit și nu a putut fi localizat. Autoritățile au demarat verificările pentru a stabili unde se află minorul și împrejurările în care acesta a dispărut.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, Patrick Brutaru a plecat de la adresa sa din orașul Popești-Leordeni în data de 25 august 2026, în jurul orei 15:00. De atunci, familia nu mai știe nimic despre el, iar dispariția a fost semnalată autorităților.

Minor dispărut în Popești-Leordeni!

Minorul are 11 ani, o înălțime de aproximativ 1,55 metri și o greutate de circa 50 de kilograme. La momentul plecării, băiatul avea părul brunet și ochii căprui. Aceste semnalmente sunt importante pentru identificarea lui și pentru eventualii martori care l-ar fi putut observa în Popești-Leordeni sau în localitățile din apropiere.

La momentul dispariției, copilul purta pantaloni scurți de culoare albastră, inscripționați cu numărul 10, precum și un tricou de culoare neagră. Polițiștii fac verificări în zona în care acesta locuiește, dar și în alte locuri în care există posibilitatea ca minorul să fi ajuns.

Brutaru Patrick/foto: Poliția Română

„La data de 25.08.2026, în jurul orei 15.00, minorul BRUTARU PATRICK, în vârstă de 11 ani, a plecat de la adresa din orașul Popeşti-Leordeni, judeţ Ilfov.
Semnalmente: înalţime 1, 55m, greutate 50 kg, păr brunet, ochi căprui.
îmbrăcăminte: pantaloni scurţi de culoare albastră inscripționați cu nr. 10 şi tricou de culoare neagră. Orice informație va fi transmisa la numărul unic de urgență 112.”, este mesajul transmis de poliție prin RO-Alert.

Poliția recomandă ca persoanele care pot oferi informații despre minor să apeleze numărul unic de urgență 112. Datele transmise pot ajuta la stabilirea rapidă a locului în care se află copilul și la reunirea acestuia cu familia.

Autoritățile continuă căutările pentru găsirea băiatului și verifică informațiile care pot duce la identificarea și localizarea acestuia.

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