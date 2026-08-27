Sfârșit tragic pentru o adolescentă de 16 ani! O baie fierbinte i-a fost fatală

Sfârșit tragic pentru o adolescentă de numai 16 ani! O banală baie fierbinte se pare că i-a adus moartea. Descoperirea tragică a fost făcută chiar de către fratele său. Adolescenta s-a stins în baie, iar rezultatele autopsiei au indicat că aceasta a murit intoxicată cu monoxid de carbon.

La data de 25 august 2026, ora 08.53, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au fost sesizați prin apel 112 despre faptul că o minoră în vârstă de 16 ani, din comuna Zorleni, județul Vaslui, a fost găsită inconștientă în locuință de către fratele ei. Echipajele medicale sosite la fața locului au constatat decesul acesteia. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vaslui în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

O baie fierbinte i-a fost fatală

Tragedia s-a petrecut în satul Popeni, comuna Zorleni, județul Vaslui. Adolescenta în vârstă de 16 ani s-a stins în baie. Se pare că seara, atunci când toată familia a mers la culcare, tânăra a decis să facă o baie fierbinte. Din păcate, această decizie i-a fost fatală.

Pentru a alimenta baia cu apă caldă, familia avea montat un dispozitiv, alimentat la gaz metan. Geamul de la baie a fost închis, iar monoxidul de carbon s-a acumulat în încăpere și i-a adus moarte adolescentei. Fata ar fi leșinat prima dată, iar mai apoi a decedat.

Din păcate, familia tinerei nu a realizat tragedia până a doua zi. Dimineața, mama adolescentei, grăbindu-se la muncă, a văzut becul aprins în baie și a presupus că fiica ei se trezise, așa că nu a mai deranjat-o. Abia mai târziu, bunica fetei a observat că aceasta nu se trezise, așa că l-a trimis pe fratele ei să o caute.

În cele din urmă, băiatul a fost cel care a făcut descoperirea tragică, potrivit vremeanoua.ro. Acesta a dat alarma, însă a fost mult prea târziu. Tânăra era elevă la liceul „Mihai Eminescu” din Bârlad, iar decesul ei a adus multă durere pentru cei care au cunoscut-o, mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Dumnezeu să te ducă printre îngeri, copil bun! O fată minunată, cuminte, harnică și cu suflet bun, așa vei rămâne mereu în inimile noastre”, a scris una dintre colegele tinerei.

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