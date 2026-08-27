Un bărbat dispărut în urmă cu 4 ani a fost găsit mort într-o pădure. Cine ar fi principalul suspect în cazul crimei

Un bărbat dispărut în urmă cu 4 ani a fost găsit mort într-o pădure. Cine ar fi principalul suspect în cazul crimei
Suspect de crimă arestat în Vâlcea
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O descoperire macabră a declanșat o anchetă de amploare în județul Vâlcea. Cadavrul unui bărbat care dispăruse în urmă cu patru ani a fost găsit îngropat într-o pădure, după ce anchetatorii au stabilit că acesta nu ar fi plecat voluntar de acasă. Principalul suspect este partenerul fostei concubine a victimei. Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, bărbatul dispărut avea 35 de ani și era din comuna Crețeni, județul Vâlcea. Familia a anunțat dispariția sa în anul 2022, iar polițiștii au început cercetările pentru a afla ce s-a întâmplat.

În urma verificărilor, anchetatorii au luat în calcul mai multe ipoteze. S-a ajuns ajuns însă la concluzia că bărbatul nu a plecat de bunăvoie. Suspiciunile privind o posibilă crimă au devenit tot mai puternice, iar anul trecut cercetările au fost extinse pentru infracțiunea de omor. Ancheta a dus, în cele din urmă, la un bărbat care în prezent are 32 de ani. Acesta este partenerul fostei concubine a victimei.

Conform informațiilor, anchetatorii susțin că, în urmă cu aproximativ patru ani, suspectul l-ar fi ucis pe bărbat chiar în propria casă. Victima ar fi fost lovită în cap cu un corp dur, iar ulterior trupul său ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită. Cadavrul a fost descoperit de oamenii legii în pădure, după ani de cercetări.

Suspectul a fost reținut

După identificarea principalului suspect și conturarea probatoriului, polițiștii din Vâlcea au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub acuzația de omor. Bărbatul a fost ulterior prezentat Tribunalului Vâlcea, unde anchetatorii au solicitat emiterea unui mandat de arestare preventivă.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia și pentru clarificarea exactă a motivului care ar fi stat la baza crimei. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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