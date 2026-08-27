Controversa în care a fost implicat Andrei Bordeianu, la Pro TV. ”Prins” între două femei

Andrei Bordeianu trece acum prin momente extrem de dificile, după ce a fost implicat într-un accident rutier. Influencerul a ajuns de urgență la spital și se află acum sub supraveghere medicală. Andrei a devenit cunoscut publicului larg după participarea în cadrul show-ului „Love Island România”. Controversa în care a fost implicat Andrei Bordeianu, la Pro TV. A fost „prins” între două femei și a avut o alegere grea de făcut.

În anul 2023, Andrei Bordeianu participa la show-ul „Love Island România”. A intrat în emisiunea prezentată de Alina Ceușan pentru a se distra, dar și pentru a-și întâlni, poate, marea dragoste. A format un cuplu în cadrul show-ului, însă situația a luat o turnură neașteptată.

Controversa în care a fost implicat Andrei Bordeianu, la Pro TV

Andrei Bordeianu a fost una dintre figurile centrale de la „Love Island România”. Influencerul chiar a reușit să își formeze destul de rapid și o relație. S-a apropiat de Ada, iar cei doi au format pentru o perioadă cel mai solid cuplu al show-ului. Însă, fericirea celor doi a fost dată peste cap atunci când Alexandra, fosta iubită a acestuia, a intrat în vilă.

Apariția ei a dat complet peste cap dinamica show-ului și relația pe care Andrei o avea atunci cu Ada. Alexandra a pășit în emisiune cu scopul declarat de a-l recuceri pe Andrei, chiar dacă acesta nu mai era un bărbat liber.

„Până de curând, m-am considerat o femeie împlinită din toate punctele de vedere, primeam și ofeream multă dragoste, simțeam că am găsit bărbatul potrivit. Și nu cred că m-am înșelat! Încă mai simt fluturi în stomac când vorbesc despre el, despre Andrei. A fost mereu atent și extrem de tandru cu mine, mă văd alături de el și peste 10-20 de ani. Știu că Andrei formează un cuplu cu Ada, dar cred cu tărie că tot ce am trăit noi nu a fost o iubire de-o vară. Am venit la Love Island să-l fac pe Andrei, din nou, al meu!”, a mărturisit Alexandra, la intrarea în vilă.

Prezența Alexandrei în emisiune l-a făcut imediat pe Andrei să recunoască fără rețineri că încă o iubește, deși forma un cuplu stabil cu Ada. Situația a generat tensiuni puternice și reacții dure din partea celorlalți concurenți cu privire la asumarea lui Andrei. Însă acesta nu a mai ținut cont de nimic, mărturisindu-și imediat sentimentele.

„Te iubesc de mor, tu ești sufletul meu pereche!”, i-a spus acesta Alexandrei.

Ei bine, cei doi au ieșit împreună din emisiune și au continuat să formeze un cuplu. Au avut o relație fericită, ce a durat ani de zile. Însă, recent, se pare că au apărut câteva probleme între ei. Nu au anunțat o despărțire oficială, însă Andrei a dat de înțeles că există, cel puțin, câteva probleme.

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