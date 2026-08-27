Profesoara Victoriei Maria, devastată după moartea tinerei de 22 de ani: „Sunt atât de multe întrebări”

Profesoara Victoriei Maria, devastată după moartea tinerei de 22 de ani: „Sunt atât de multe întrebări”
Victoria Maria a murit/foto: social media
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Victoria Maria, o tânără de doar 22 de ani, și-a pierdut viața în mod tragic, după ce a fost găsită fără suflare la o fermă din județul Argeș. Tânăra ajunsese în urmă cu câteva zile la proprietatea unor prieteni, însă nimeni nu avea să anticipeze deznodământul dramatic.

Moartea Victoriei a provocat o puternică undă de șoc în rândul celor care au cunoscut-o. Avea doar 22 de ani și își construia propriul drum, cu planuri și aspirații pentru viitor. Printre oamenii profund afectați de dispariția ei se numără și profesoara de teatru care i-a fost alături timp de mai mulți ani.

Profesoara de teatru, profund afectată de moartea tinerei

Vestea morții Victoriei a fost primită cu multă durere de profesoara sa de teatru, Julieta Georoiu. Aceasta a cunoscut-o pe tânără timp de trei ani și a urmărit îndeaproape evoluția ei artistică și personală.

În timpul anilor în care au lucrat împreună, profesoara a ajuns să îi cunoască personalitatea, sensibilitatea și preocuparea pentru teatru. Moartea bruscă a tinerei a transformat toate amintirile într-o sursă de suferință.

,,De 24 de ore sunt devastată. Încerc să-mi găsesc cuvintele și nu le găsesc. Încerc să înțeleg și nu pot. Sunt atât de multe întrebări și atât de puține răspunsuri.

Nu pot să cred că Victoria nu mai este. Nu pot să cred că un om atât de tânăr, atât de bun, atât de luminos a plecat. Nu pot să cred că scriu aceste rânduri despre ea. Timp de trei ani, Victoria mi-a fost cursantă. Am cunoscut-o, am văzut-o crescând, am lucrat cu ea, i-am cunoscut sensibilitatea, bunătatea, talentul imens şi lumina. Iar astăzi îmi este aproape imposibil să așez toate aceste amintiri lângă realitatea că ea nu mai este. Sunt multe întrebări. Prea multe. Și este multă durere.

Sunt plecări pentru care mintea refuză să găsească o explicație. Plecări care te lasă fără cuvinte și cu o singură întrebare care se repetă dureros: cum poate un om atât de tânăr, cu atât de multă viață înainte, să nu mai găsească puterea de a rămâne? Victoria avea doar 22 de ani. O vârstă la care ar trebui să visezi, să iubești, să greșești, să o iei de la capăt de o mie de ori. O vârstă la care viața ar trebui să fie aproape toată înainte. Și poate tocmai de aceea plecarea ei doare atât de tare. Pentru că este împotriva a tot ceea ce mi se pare firesc. Pentru că niciun om de 22 de ani nu ar trebui să simtă că durerea lui este mai mare decât toate zilele care ar putea urma.”, a transmis profesoara de teatru.

Julieta Georoiu a descris-o pe Victoria drept o persoană cu o sensibilitate aparte, inteligentă și foarte talentată. În amintirea celor care au cunoscut-o, tânăra va rămâne asociată cu bunătatea și energia pe care le transmitea celor din jur.

Tragedia este cu atât mai apăsătoare pentru cei apropiați cu cât Victoria avea întreaga viață înainte. La numai 22 de ani, drumul ei personal și profesional era abia la început, iar planurile pe care și le făcuse nu au mai putut fi duse până la capăt.

„Există oameni care trec prin viața mea și lasă în urmă ceva ce timpul nu poate șterge. Victoria Ionescu a fost un astfel de om. Un suflet de o bunătate rară. O fată cu o sensibilitate aparte, cu înţelepciune și cu o lumină pe care nu o voi uita. Uneori, tocmai oamenii care dăruiesc atât de multă lumină celor din jur poartă în ei lupte pe care ceilalți nu le pot vedea.

Astăzi îmi este greu să găsesc cuvinte care să poată cuprinde durerea unei plecări atât de timpurii. La doar 22 de ani, un drum care ar fi trebuit să fie abia la început s-a oprit. Rămân însă bunătatea ei, lumina ei, amintirile mele şi ale celor care au iubit-o şi urmele frumoase pe care le-a lăsat în oamenii pe care i-a întâlnit.”, a mai spus Julieta Georoiu.

„Depresia în rândul tinerilor este reală”

Moartea tinerei a devenit astfel și un moment de reflecție pentru cei care au cunoscut-o. În spatele unui zâmbet sau al unei aparențe de normalitate se poate ascunde o luptă despre care ceilalți nu știu nimic.

Decesul Victoriei Maria, la numai 22 de ani, lasă în urmă o comunitate îndurerată și o familie care trebuie să facă față unei pierderi greu de înțeles. Pentru cei care au cunoscut-o, amintirea ei va rămâne legată de talentul, sensibilitatea și bunătatea pe care le-a arătat în timpul vieții.

„Drum lin, Victoria!
Să rămâi lumină acolo unde ai plecat, așa cum ai fost lumină pentru mine şi pentru cei care te-au cunoscut.

Și poate că, dincolo de durerea imensă a acestei despărțiri, simt că trebuie să rămână şi un semnal de alarmă pentru noi toți. Depresia în rândul tinerilor este reală și poate fi cumplit de tăcută. Nu întotdeauna suferinţa se vede. Nu întotdeauna omul care zâmbeşte este bine. Nu întotdeauna un tânăr ştie sau poate să spună cât de greu îi este.

Simt că trebuie să fim mai atenți la copiii și tinerii noștri. Să îi ascultăm cu adevărat. Să nu minimalizăm tristețea, izolarea, schimbările de comportament sau cuvintele care vorbesc despre lipsa speranței.

Poate că cea mai importantă întrebare pe care o pot pune unui om nu este „Ce mai faci?”, ci „Cum ești, cu adevărat?”
Şi apoi să am răbdarea să ascult răspunsul.
Rămas-bun. Victoria!”, a spus profesoara de teatru.

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