EX-ul Mariei Popovici se însoară și vrea să devină tătic! Mincu și-a cerut iubita de soție, iar cununia civilă a fost deja stabilită!

EX-ul Mariei Popovici se însoară și vrea să devină tătic! Mincu și-a cerut iubita de soție, iar cununia civilă a fost deja stabilită!
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Alex Minculescu își dorește să fie tată pentru prima oară! După mai bine de doi ani de relație, artistul mărturisește că este pregătit să își întemeieze o familie. Povestea de dragoste a trecut deja la nivelul următor, după ce și-a cerut iubita de soție. CANCAN.RO are, în exclusivitate, detalii despre momentul cererii în căsătorie, despre viitoarea doamnă Minculescu, dar și despre planurile celor doi pentru nuntă.

Minculescu și-a găsit liniștea după divorțul de Maria Popovici în brațele unei frumoase domnișoare, fotomodel, alături de care se simte cât se poate de împlinit. Deși a cerut-o de soție în februarie, când afară ningea ca-n povești, a preferat să țină momentul departe de lumina reflectoarelor. După o relație care a fost intens mediatizată, Minculescu și-a dorit ca, de această dată, lucrurile să fie mai personale și să se bucure în liniște de povestea pe care o trăiește.

Alex Minculescu se pregătește de nuntă! Și-a cerut iubita de soție în februarie, când afară ningea ca-n povești

Nici pe logodnica sa nu a prezentat-o prea mult în mediul online, respectând astfel și dorința ei de a nu fi expusă public. Au stabilit deja cununia civilă, care va avea loc în octombrie, urmând ca nunta propriu-zisă să aibă loc anul viitor. În ceea ce privește venirea unui copil, cei doi sunt cât se poate de deschiși și îl așteaptă din toată inima.

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Alex Minculescu și viitoarea lui soție

CANCAN: Când a fost cererea în căsătorie?

Alex Mincu: În februarie. Am postat mai târziu pentru că n-am vrut eu să postez și am vrut să păstrez asta doar pentru noi. Am cerut-o în februarie, când a fost ultima zi de ninsoare puternică. Eu aveam inelul comandat, am luat diamantul de la o licitație, de la o casă de bijuterii. Când a fost gata, că era făcut pe comandă, nu mai aveam răbdare, pentru că voiam să o cer undeva pe o plajă, la mare, la soare. Am zis: „Băi, e ok, ninge ca-n povești. Hai să fie acum, că nu mai pot să stau cu inelul ăsta ascuns.” Vorbisem noi de ceva timp, pentru că voiam să ne facem familie, copii, să ne căsătorim. Și eu am vrut să fie o cerere în căsătorie cum trebuie. Aveam niște prieteni care au o casă de bijuterii de-astea, fac tot felul de chestii pe comandă. M-am dus, am vorbit cu ei, să fie cu diamant. Nu știu ce fel de diamant, mi-au explicat ei. Și asta a fost. Ea nu își dorea ceva anume. Nu este deloc în zona asta materialistă sau să pună preț pe chestii. Dar am vrut eu să fie un inel de logodnă cum trebuie.

„Este pentru prima oară când îmi doresc copil”

CANCAN: De cât timp sunteți voi împreună, Alex?

Alex Mincu: De doi ani. După doi ani am cerut-o. Voiam să ne vedem după ce ieșea de la muncă, să mâncăm ceva. Și nu mergea niciun tramvai, nu mergea nimic, nu găseai taxiuri, nu găseai nimic. Și am zis să mergem pe jos, să ne întâlnim pe la jumătate. Ea ieșise de la birou și eu ieșisem de la un podcast. Și jumătatea drumului era fix în fața bisericii, la Cașin. Eu am râs, pentru că am simțit că e un semn. Am mers la un restaurant și ne-am simțit foarte bine acolo. Râdeam, glumeam și ea a zis: „Vai, e cea mai tare seară din viața mea.” Și am întrebat-o ce mai lipsește. Ea a zis: „Să te cer de bărbat.” Când am auzit, mi-am zis în sinea mea: “Băi, nu cred! De unde simte sau știe? Doar sora mea știa asta și clar nu i-a spus.” Apoi am luat-o pe jos spre casă. Am mers efectiv pe stradă, că n-aveai trotuar pe acolo, pe la Arcul de Triumf. Eram uzi, înghețați, obosiți. Am ajuns în Parcul Kiseleff. M-am oprit undeva unde era cea mai mare zăpadă și am cerut-o atunci. M-am pus în genunchi, iar ea nu mă credea și s-a pus și ea în genunchi. I-am zis: „No, babe, iubire, nu, e pe bune.” I-am zis: „Ridică-te.” Și am scos inelul. Abia atunci și-a dat seama că e pe bune. A început să plângă instant.

Inelul oferit de Mincu logodnicei sale

CANCAN: Dar de ce ai ținut cererea ascunsă?

Alex Mincu: Având în vedere că, în trecut, viața mea personală și intimă a fost foarte publică, am considerat că e un pic mai bine ca unele lucruri de genul ăsta să rămână pentru tine, știi? Îmi doream intimitate.

CANCAN: Despre actuala logodnică ce ne poți spune?

Alex Mincu: Nu este din showbiz. Lucrează într-o corporație, este și model, dar n-a vrut să fie model full-time. Este o persoană extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă. Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil.

CANCAN: Îți dorești copil?

Alex Mincu: Da, e pentru prima oară când îmi doresc copil.

CANCAN: Ați stabilit data nunții?

Alex Mincu: Nu. Avem cununia în octombrie anul ăsta, civilă, iar nunta o să fie la anul.

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