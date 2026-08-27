Noul an școlar vine cu schimbări importante pentru bursele elevilor. Pentru 2026-2027, Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect care modifică metodologia actuală. Astfel, unele reguli s-ar putea schimba înainte de începerea cursurilor. Până la adoptarea formei finale, se aplică prevederile aflate în vigoare. Elevii pot beneficia de bursă de merit, bursă socială și bursă tehnologică. De asemenea, există și sprijinul destinat reintegrării școlare a mamelor minore.

Conform HG nr. 732/2025, cuantumurile actuale sunt: 450 de lei pe lună pentru bursa de merit, 300 de lei pe lună pentru bursa socială și 300 de lei pe lună pentru bursa tehnologică. Sumele pot fi calculate în funcție de numărul zilelor de curs din luna respectivă. Se ține cont de regulile aplicabile fiecărei categorii.

Valorile fac parte din cadrul actual. Proiectul pus în dezbatere publicat de Ministerul Educației pe 17 august poate aduce modificări. Acestea nu sunt însă definitive până la adoptarea și publicarea noului act normativ.

Cine poate primi bursa de merit

Bursa de merit este acordată pentru cel mult 15% dintre elevii unei clase de gimnaziu sau liceu. Se iau în calcul mediile generale obținute în anul școlar anterior. Pentru beneficiarii obișnuiți, este necesară o medie generală de cel puțin 9,00. Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul beneficiar, aceștia pot fi incluși suplimentar pe listă. Pentru elevii de clasa a V-a și cei care intră în clasa a IX-a există reguli distincte. Media anuală din anul precedent nu poate fi folosită în același mod. Anumiți elevi de clasa a IX-a pot primi bursă de merit și dacă au fost admiși fără Evaluarea Națională. Este vorba despre cei cu rezultate deosebite la olimpiade naționale sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Bursa socială este de 300 de lei

Bursa socială are rolul de a sprijini elevii aflați în situații vulnerabile. În prezent, aceasta are o valoare de 300 de lei pe lună. Există mai multe categorii de beneficiari. Acestea sunt stabilite în funcție de veniturile familiei sau de anumite situații sociale ori medicale. Părinții trebuie să prezinte documentele justificative necesare. Actele diferă în funcție de motivul pentru care este solicitată bursa. Acestea pot include documente privind veniturile familiei, componența familiei sau acte medicale.

Un subiect important este plata burselor sociale în timpul vacanțelor. Ministerul Educației a propus modificarea regulilor. Proiectul este însă încă în consultare publică, astfel că prevederea nu este definitivă.

Cine beneficiază de bursa tehnologică

Bursa tehnologică are o valoare de 300 de lei pe lună. Este destinată elevilor care urmează formele de învățământ tehnologic și profesional prevăzute de legislație. Scopul este de a susține participarea elevilor la pregătirea profesională. În anumite condiții, aceasta poate fi cumulată cu alte tipuri de burse.

Pentru anul școlar 2026-2027 sunt anunțate și schimbări în învățământul profesional. Fosta rută profesională urmează să fie integrată în liceul tehnologic.

Pentru ce burse trebuie depusă cerere

Procedura diferă în funcție de tipul bursei. Pentru bursa de merit, părinții nu trebuie, de regulă, să depună o cerere. Școala stabilește lista beneficiarilor pe baza rezultatelor și a criteriilor din metodologie. În cazul bursei sociale, este necesară depunerea unei cereri. Aceasta trebuie însoțită de documentele care demonstrează că elevul este eligibil. Conform procedurii aplicate în anul școlar precedent, cererile pentru bursa socială trebuiau depuse în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

Regulile se pot schimba înainte de începerea școlii

Părinții și elevii trebuie să urmărească forma finală a metodologiei pentru 2026-2027. Proiectul Ministerului Educației a fost pus în consultare publică pe 17 august. Forma finală poate suferi modificări. De aceea, regulile din anii anteriori nu trebuie aplicate automat noului an școlar.

Pentru informațiile exacte, părinții trebuie să consulte metodologia oficială. De asemenea, trebuie urmărită forma finală a modificărilor care vor fi aprobate pentru anul școlar 2026-2027.

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