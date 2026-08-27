Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum. Durere fără margini la căpătâiul tinerei de 22 de ani

Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum. Durere fără margini la căpătâiul tinerei de 22 de ani
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Membrii familiei Victoriei-Maria Ionescu trec prin clipe greu de descris. Tânăra de doar 22 de ani, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, este condusă astăzi pe ultimul drum, la Cimitirul Bellu din Capitală. Cei care au cunoscut-o și au iubit-o s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu, într-o zi marcată de durere și tristețe pentru cei apropiați. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate de la ceremonia funerară.

UPDATE: Gestul emoționant făcut de părinții Victoriei-Maria Ionescu la căpătâiul fiicei lor. Detaliul care i-a impresionat pe cei prezenți ( AFLĂ TOATE INFORMAȚIILE AICI )

În jurul orei 14:00, familia, colegii de liceu și de facultate, dar și cei cărora le era profesor suplinitor de actorie la Victory of Art au venit în număr mare în curtea Cimitirului Bellu. Aceștia au așteptat la rând, cu brațele pline de flori și coroane, pentru a ajunge la sicriul Victoriei, a oferi condoleanțe familiei și a-și lua rămas-bun de la un suflet pe care îl descriu drept pur, cald și prietenos.

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Scene sfâșietoare la Cimitirul Bellu. Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum la doar 22 de ani

Ceremonia de înmormântare este programată pentru ora 16:00. Până atunci, familia s-a îngrijit ca cei veniți să-i fie alături Victoriei să aibă la dispoziție apă, sucuri și câteva gustări, mesele fiind pregătite în curtea cimitirului.

Colegii și prietenii își iau adio de la Victoria Ionescu

În biserică, atmosfera este greu de descris în cuvinte. În mijlocul lăcașului de cult se află sicriul alb în care este depus trupul neînsuflețit al Victoriei. În fața acestuia au fost așezate trei fotografii de mari dimensiuni, care par să readucă la viață amintirea tinerei.

Într-una dintre imagini, Victoria apare de când era mică, cu un zâmbet molipsitor și chipul luminos al unui copil care pare să transmită, chiar și acum, că totul va fi bine. Celelalte două fotografii o surprind în adolescență, deja o tânără cu vise mari și cu dorința de a deveni o actriță cunoscută.

Sicriul este înconjurat de numeroase flori albe, predominant trandafiri, într-o imagine care amplifică și mai mult emoția momentului. Alături, răpuși de durere, se află mama Victoriei și bunicii ei.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Victoriei

Colegii tinerei sunt, la rândul lor, vizibil afectați de pierderea ei. Pentru mulți dintre cei prezenți, este greu de înțeles cum un suflet atât de tânăr și plin de visuri a putut să dispară atât de devreme. Probabil că răspunsul este greu de găsit, de aflat și, mai ales, de înțeles, în special pentru mama și tatăl tinerei. Cert este că Victoria-Maria a fost iubită de mulți oameni, iar cei care au cunoscut-o îi vor păstra vie amintirea și se vor bucura mereu de momentele frumoase petrecute alături de ea. Până și cerul întunecat pare să reflecte durerea apăsătoare din aceste momente, de la căpătâiul tinerei care a plecat mult prea devreme dintre noi.

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