Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu au rămas unul lângă celălalt la căpătâiul fiicei lor

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Victoriei, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, a fost depus la Capela Cimitirului Bellu din București. Tânăra de 22 de ani a pierdut lupta cu depresia, iar într-un moment de vulnerabilitate și-a curmat suferința punându-și capăt zilelor. Mihaela Ionescu, mama actriței, și tatăl tinerei nu s-a desprins nicio secundă de lângă sicriu. CANCAN.RO vă prezintă primele imagini cu părinții îngenuncheați de suferință.

Joi, 27 august, a avut loc priveghiul Victoriei Ionescu. Într-un moment de rătăcire și vulnerabilitate, tânăra actriță și-a pus capăt zilelor, în urma ei rămânând multe întrebări fără răspuns și un bilet de adio în care le cere părinților iertare pentru gestul necugetat.

Încă de la primele ore ale zilei, familia, rudele, prietenii și colegii s-au adunat la Capela Cimitirului Bellu din București, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit. Curtea cimitirului s-a umplut rapid de sute de coroane funerare, flori și candele – aduse de persoanele care au venit să își ia adio de la Victoria.

De departe, imaginea părinților răpuși de suferință la căpătâiul fiicei lor va rămâne mult timp întipărită pe retina celor prezenți. Parcă într-o stare de amorțeală emoțională, Mihaela Ionescu, mama Victoriei și soția fostului deputat Cazimir Ionescu, nu își ridică privirea din pământ și rar se îndură să se îndepărteze, chiar și pentru câteva minunte, de sicriul fiicei sale.

În imaginile surprinse de CANCAN.RO, părinții Victoriei parcă retrăiesc cu ochii deschiși fiecare amintire cu fiica lor, de la primele clipe din viață până la ultima răsuflare. De altfel, la căpătâiul fetei, familia a decis să comemoreze întreaga viață a tinerei, aducându-i un omagiu fiecărei etape din existența ei. Înconjurat de flori și coroane funerare, sicriul alb al fetei a fost „înrămat” de trei tablouri de mari dimensiuni: o fotografie din copilărie și două imagini surprinse în ultimele luni de viață – vezi AICI imaginile înduioșătoare.

La finalul zilei, capela bisericii s-a golit de oameni. Preotul a ținut o scurtă slujbă, diferită în acest caz de pomenirea standard, apoi cei doi părinți au rămas singuri, timp de câteva ore, cu fiica lor. Înainte de a pleca din cimitir, Cazimir Ionescu și Mihaela și-au vegheat copilul și s-au desprins cu greu de sicriul fetei lor. Slujba de înmorântare este programată vineri, 29 august, la Cimitirul Bellu.

Cazimir Ionescu, prima reacție despre moartea Victoriei

Reamintim că Victoria Maria a fost găsită fără viață în dimineața zilei de miercuri 26 august, într-o fermă din județul Argeș. Tânăra de 22 de ani mersese acolo să se reculeagă. Potrivit tatălui său, fostul deputat Cazimir Ionescu, fiica lui suferea de depresie și se afla sub tratament medicamentos de ceva timp.

„Fiica mea era la Vâlsănești, la ferma unor prieteni. Într-un moment de respiro, am crezut că îi va face bine să meargă acolo, în natură și printre animale. Era în depresie și urma un tratament, dar în ultima vreme se simțea mai bine. Obținuse și un casting, iar totul părea să meargă spre bine. Vă rog să respectați decizia familiei și să ne lăsați câteva zile.”, a declarat Cazimir Ionescu pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum. Durere fără margini la căpătâiul tinerei de 22 de ani

Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00