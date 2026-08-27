Cum a reacționat iubita lui Erling Haaland când i-a văzut noul look. Imaginile s-au viralizat

Erling Haaland și-a impresionat fanii înaintea primului meci din noul sezon. Atacantul norvegian a renunțat la părul său lung și blond, care a devenit un simbol al fotbalistului. Imaginile au adunat rapid reacții în rândul urmăritorilor, dar și al apropiaților. Printre ei se numără și iubita acestuia.

Erling Haaland este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști din lume. După ce a făcut senzație la Campionatul Mondial, norvegianul a simțit că are nevoie de o schimbare. El și-a făcut curaj, s-a lăsat pe mâna stilistului și s-a tuns scurt. Fotbalistul a renunțat la părul pe care mulți îl considerau un simbol sau talisman norocos. Printre cei surprinși de alegerea lui Haaland s-a numărat și iubita sa, Isabel Haugseng Johansen.

Prima reacție a iubitei lui Erling Haaland când i-a văzut noul look

Atacantul celor de la Manchester City a declarat că se gândise la această transformare încă după încheierea Campionatului Mondial. Momentul s-a lăsat așteptat și a renunțat la părul lung cu câteva ore înaintea primului meci din noul sezon. Norvegianul și-a sunat prietenii, care au rămas surprinși de noul look. De curând, el a postat un videoclip pe canalul său de YouTube prin care prezenta prima reacție a iubitei sale, Isabel Haugseng Johansen.

O, Doamne! O, Doamne! O, Doamne, iubitule! Arată bine! Cred că ești drăguț, a exclamat iubita lui Erling Haaland.

Amuzat de reacția iubitei, Erling Haaland a întrebat-o în timp ce s-au îmbrățișat: „Drăguț?”. Răspunsul tinerei nu a întârziat să apară și a explicat că arată foarte dur, dar a făcut și o glumă, în același timp.

Arăți foarte dur. O să mă trezesc dimineața și o să zic: «Cine e ăsta?», a adăugat Isabel Haugseng Johansen.

Păr lung sau scurt? Ce preferă iubita lui Haaland

În continuarea dialogului, fotbalistul a întrebat-o pe Isabel dacă preferă părul lung sau scurt. Nesigură pe ea, a răspuns: „Ambele?”, ca mai apoi el să afirme: „Răspuns bun”. Cei doi au o relație din anul 2021 și par mai fericiți ca niciodată.

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