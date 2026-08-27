Paula Seling, prima reacție după ce și-a oficializat relația cu Alexandru Gorgos: ”Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe”

Paula Seling a avut o reacție neașteptată după ce viața sa sentimentală a ajuns să fie intens discutată în spațiul public. Artista spune că atenția acordată relației sale a ajuns să eclipseze un moment important din cariera ei: câștigarea Trofeului Festivalului Mamaia.

Paula Seling, Alexandru Gorgos și Olga Gorcinschi au câștigat Trofeul Festivalului Mamaia cu piesa „Ești mai mult”. Pentru artistă, performanța înseamnă rezultatul unei munci îndelungate și al unei colaborări importante. Cu toate acestea, după succesul de la festival, o parte din atenția publică s-a concentrat asupra vieții personale a Paulei Seling și asupra bărbatului care îi este alături.

Paula Seling, deranjată că relația a devenit mai importantă decât succesul muzical

Artista a ales să vorbească despre situație printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Paula Seling spune că nu și-a dorit niciodată să își ascundă partenerul și că este mândră de relația pe care o are.

„Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe”, a transmis cântăreața, explicând că este dezamăgită de faptul că atenția s-a mutat de la ceea ce a realizat profesional către întrebări despre viața sa sentimentală.

Paula Seling a spus că trofeul câștigat la Mamaia are o semnificație deosebită, mai ales pentru un compozitor. În spatele unei asemenea reușite se află, spune ea, ani de muncă, creație și numeroase decizii artistice. Cântăreața și-ar fi dorit ca publicul să vorbească mai mult despre piesă și despre munca depusă de cei care au contribuit la realizarea ei.

„De ce ne interesează atât de tare cu cine se ține de mână un om?”

Cântăreața a pus sub semnul întrebării interesul tot mai mare pentru viața sentimentală a unei persoane publice, în detrimentul realizărilor sale.

„De ce ne interesează atât de tare cu cine se ține de mână un om și atât de puțin ce construiește acel om? De ce iubirea devine mai repede titlu decât munca? De ce o relație stârnește mai multă curiozitate decât o realizare?”, a transmis Paula Seling.

Artista nu își ascunde relația

Paula Seling a ținut să spună că nu îi este rușine cu povestea sa de dragoste și că nu intenționează să o ascundă. Dimpotrivă, spune că este fericită și recunoscătoare pentru omul care îi este alături. În același timp, artista consideră că relația nu ar trebui să fie singurul aspect care definește povestea lor. Paula Seling a explicat că în spatele succesului de la Festivalul Mamaia se află doi oameni care au lucrat împreună, s-au susținut și au construit un proiect muzical care a ajuns să fie apreciat de juriu.

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