Ionel Băzoiu a murit la doar 20 de ani. A mers la scăldat și s-a înecat într-un lac din Spania

Ionel Băzoiu este tânărul buzoian de 20 de ani care și-a pierdut viața înecat într-un lac din Navarra, Spania. Acesta mersese la scăldat alături de prietena lui, o româncă în vârstă de 25 de ani. În timp ce tânărul nu a mai putut fi salvat, fata se află încă internată în spital, unde medicii fac eforturi mari pentru a-i salva viața.

Incidentul a avut loc duminică, când Ionel a mers la scăldat în lacul Morea de Beriain din Navarra, împreună cu prietena lui, o româncă de 25 de ani. Alarma a fost dată de oamenii aflați pe mal, care au văzut că Ionel a dispărut sub apă. Doi dintre turiști au intrat în apă pentru a-l ajuta, înainte ca autoritățile să ajungă la fața locului, însă fără rezultate.

Ionel se afla în Spania de la 18 ani

După mai multe ore de căutări, cei doi au fost scoși din apă inconștienți. Echipele de salvarea le-au aplicat manevrele de resuscitare, apoi au fost transportați la spitalul de urgență din Navarra. Luni, 24 august, Ionel a încetat din viață, în timp ce românca de 25 de ani se află internată în stare critică. La operațiunea de salvarea au participat pompierii din Cordovilla, poliția locală, Guardia Civil și echipe medicale și două ambulanțe.

Ionel plecase în Spania în urmă cu mulți ani în căutarea unei vieți mai bune. În România, tânărul de 20 de ani a fost strâns legat de fotbal, fiind legitimat al Clubului Petrolul Berca, echipa din comuna Berca, județul Buzău, unde a debutat în fotbal și a jucat primele meciuri. A plecat din România puțin înainte de a împlini 18 ani, cu gândul de a-și construi un viitor în altă țară. De câțiva ani era stabilit în Navarra și muncea în domeniul construcțiilor.

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