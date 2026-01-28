Cu cine a vorbit Robert Stoica înainte de tragedie. Detalii de ultimă oră în cazul românului găsit fără viață în Turcia

Ies la iveală detalii de ultimul moment despre moartea tânărului al căruit trup neînsuflețit a fost găsit în Golful Izmit, Turcia. Bărbatul din Râmnicu Vâlcea în vârstă de 32 de ani a fost găsit înecat, însă circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de autorități. Oficial, cazul se află încă în atenția instituțiilor din Turcia, dar și în atenția anchetatorilor din Vâlcea. CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni cu tânărul. Când a fost dat dispărut, ce le-a spus apropiaților înainte de a pleca din țară, dar și care au fost ultimele semne care pot da peste cap ancheta.

Sfârșit tragic pentru Dumitru Robert Stoica, tânărul de 32 de ani din Râmnicu Vâlcea dispărut în Turcia la finalul anului trecut. După săptămâni de incertitudine și ultimele fărâme de speranțe, familia a primit vestea devastatoare: Robert a fost găsit decedat! Durerea din familia lui Robert a atins un punct cumplit odată cu confirmarea celui mai temut scenariu, iar trupul său neînsuflețit a fost găsit în Golful Izmit. Tânărul în vârstă de 32 de ani era îmbrăcat într-un costum de scafandru și a fost recuperat din apă în seara zilei de 25 ianuarie, după ce mai mulți pescari au alertat autoritățile. Iată ce a făcut tânărul înainte să fie dat dispărut și cu cine a avut ultima conversație.

Detalii incredibile despre moartea românului găsit în Golful Izmit! Cu cine a vorbit ultima dată

Robert Stoica a părăsit România în urmă cu o lună și jumătate, pe 10 decembrie, fără să dea prea multe detalii pentru motivele plecării sale, ne spun sursele CANCAN.RO. Tânărul i-a spus mamei sale, iubitei și apropiaților că are treabă. A luat un zbor de linie și a ajuns seara și s-a cazat legal la Marriott Istanbul Asia, un hotel de cinci stele situat în partea asiatică a Istanbulului, mai exact în cartierul Ataşehir. Ajuns în camera de hotel și-a sunat iubita și a anunțat-o că este în siguranță. Au mai vorbit și a doua zi la telefon, când se îndrepta către Esenuyrt care se afla la 50 de kilometri de unde a fost cazat în prima noapte. A rămas acolo în noaptea dintre 11 spre 12 la E5 Park Hotel, a vorbit pentru ultima dată cu familia sa în noaptea de 12 decembrie și apoi nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu el.

Din 13 decembrie nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu Robert Stoica. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile din Turcia, Robert ar fi fost găsit înecat în largul coastei Başiskele, în Golful Izmit. Trupul neînsuflețit a fost descoperit îmbrăcat într-un costum de scafandru și a fost recuperat din apă în seara zilei de 25 ianuarie, după ce mai mulți pescari au alertat autoritățile. Ulterior, corpul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată autopsia. Jurnaliștii turci notează că este luată în calcul ipoteza unei embolii gazoase survenite în timpul scufundării, însă cauza exactă a decesului va fi stabilită doar în urma raportului medico-legal.

Când va fi înmormântat Robert Stoica

Ancheta este în desfășurare în continuare, iar familia lui Robert a sosit de urgență la Kocaeli. Familia l-a identificat pe tânărul de 32 de ani,, au fost prelevate probe ADN și au fost efectuate proceduri oficiale de compatibilitate. Au fost inițiate procedurile legale pentru trimiterea cadavrului în România. Se pare că ar fi luată în calcul ca și cauză a decesului ipoteza unei embolii gazoase survenite în timpul scufundării. Cauza exactă a decesului va fi stabilită doar în urma raportului medico-legal. De asemenea, sursele noastre au aflat că familia nu exclude posibilitatea unui asasinat, și în niciun caz al unei sinucideri.

Oficial, cazul se află încă în atenția instituțiilor din Turcia, dar și în atenția anchetatorilor din Vâlcea. Familia și prietenii sunt în stare de șoc, iar acum fac demersurile necesare pentru repatrierea trupului său. Înmormântarea va avea loc duminică, 1 februarie la Biserica din Goranu, Vâlcea.

CITEȘTE ȘI: Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei

ACCESEAZĂ ȘI: Sfârșit tragic pentru român. A murit singur, în ziua de Crăciun, pe străzile din Roma