Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar, după ce prezentatorul TV a fost surprins cu Ilie Bolojan

În ultimele zile, atenția publică s-a concentrat asupra modului în care au fost finanțate edițiile desfășurate la Oradea ale evenimentului „Orașul Faptelor Bune”, proiect asociat cu Radio ZU și coordonat editorial de Mihai Morar. Subiectul a devenit unul de interes în urma apariției unor informații privind utilizarea fondurilor publice locale pentru acoperirea unor cheltuieli logistice și artistice, prin intermediul Asociației pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR).

Datele analizate arată că, pe parcursul mai multor ani, bugete provenite de la Primăria Municipiului Oradea și de la Consiliul Județean Bihor au fost direcționate către APTOR, asociație care a avut rolul de organizator și plătitor pentru o serie de servicii necesare desfășurării evenimentului. Valoarea cumulată a acestor fonduri se ridică la peste un milion de euro pe o perioadă de aproximativ șase ani, potrivit Gândul.

Bani publici sau plăți private?

Mecanismul de finanțare nu a presupus plăți directe din bugetul local către Radio ZU sau către persoanele publice implicate în promovarea evenimentului. În schimb, banii publici au fost alocați APTOR, care a contractat și achitat servicii esențiale pentru organizare, logistică și producție. Acest detaliu este relevant, deoarece mută discuția din zona finanțării directe către cea a utilizării indirecte a fondurilor publice, printr-o structură asociativă aflată în relație contractuală cu autoritățile locale.

„Nu am facturat sau încasat vreodată bani de la partide politice, nici în nume propriu, nici la podcast și nici la radio. Niciun leu (zero) din bugetul Municipiului Oradea nu a fost încasat de către Radio ZU. Radio ZU suportă în fiecare an toate cheltuielile de relocare și transmisiune pentru cele 7 zile de maraton umanitar în direct, plus cei 20 de artiști care au susținut concerte în cele 7 seri”, a transmis Mihai Morar.

Documentele financiare indică faptul că APTOR a achitat cheltuieli legate de relocarea și funcționarea studioului de radio temporar amenajat la Oradea. Printre acestea se numără servicii de mutare a echipamentelor, conexiuni de internet necesare transmisiunilor live, precum și alte costuri logistice indispensabile pentru desfășurarea maratonului radiofonic. Aceste plăți contrazic ideea că respectivele costuri ar fi fost suportate integral din fonduri private sau exclusiv de către postul de radio implicat.

În paralel, o componentă semnificativă a cheltuielilor a fost reprezentată de onorariile artiștilor care au urcat pe scena „Orașului Faptelor Bune”. Analiza facturilor arată că mai mulți interpreți și trupe cunoscute din industria muzicală românească au fost remunerați prin contracte încheiate între APTOR și firmele sau entitățile care îi reprezintă. Sumele plătite variază de la câteva mii la zeci de mii de lei, în funcție de artist și de tipul prestației.

Plățile au fost efectuate către societăți comerciale care gestionează drepturile și activitatea artistică a unor nume consacrate, inclusiv artiști solo și trupe pop sau rock. În unele cazuri, aceste firme sunt deținute chiar de artiștii respectivi, iar în altele aparțin unor case de discuri sau companii de management cu portofolii extinse. Toate aceste tranzacții sunt justificate în documente ca servicii artistice prestate în cadrul evenimentului.

