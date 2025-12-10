Acasă » Știri » Panică la Radio ZU, în direct! Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma au fost evacuați în timpul transmisiunii

Panică la Radio ZU, în direct! Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma au fost evacuați în timpul transmisiunii

De: Denisa Iordache 10/12/2025 | 13:01
Panică la Radio ZU, în direct! Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma au fost evacuați în timpul transmisiunii
Panică la Radio ZU, în direct. Sursă: Facebook

Momente de panică în studiourile Radio ZU, chiar în timpul transmisiunii live! Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan au fost evacuați de urgență în timpul matinalului, după ce alarma a pornit. Toate detaliile în articol!

Emisiunea din dimineața zilei de 10 decembrie 2025 a fost marcată de un moment înfricoșător pentru prezentatori și total neașteptat pentru publicul care a fost martor. În timp ce se aflau în transmisiunea live a matinalului de la Radio ZU, cei trei au primit vestea că trebuie să fie urgent evacuați.

Evacuare de urgență la Radio ZU

Totul a pornit din momentul în care alarma s-a auzit, iar Emma a tras o sperietură și a spus:

„Mie îmi este foarte frică. Ar trebui să plecăm de aici. Vai, cum îmi bate inima”.

Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Imediat a urmat o pană de curent, iar cei trei au fost anunțați că trebuie să iasă din clădire. Întreaga întâmplare a fost auzită de ascultătorii postului de radio care au trăit emoțiile alături de ei.

Ulterior, povestea s-a dovedit a fi una cu final fericit, asta pentru că întreaga situație alarmantă a pornit de la greșeala unei persoane care a apăsat butonul de panică fără să realizeze. Transmisia în direct a fost reluată apoi și Adi Mihăilă a anunțat că toată lumea este bine.

Un bărbat a făcut infarct în direct

Un caz șocant a făcut înconjurul lumii rapid! O vedetă de televiziune a suferit un infarct miocardic în direct, în timp ce se afla în emisiune. Bărbatul s-a stins din viață, iar scenele halucinante au fost surprinse pe camerele de filmat.

Mario Urena, comunicator și promotor turistic din Republica Dominicană, este cel care s-a stins din viață în timp ce se afla în emisiunea „El Cafe de Diario 55” (VEZI AICI TOATE DETALIILE).

CITEȘTE ȘI:

Drama neștiută a vedetei de la ProTV. Și-a pierdut fratele și tatăl, la distanță de o lună: ”Parcă aveam premoniții” | EXCLUSIV

Iuliana Pepene și-a oripilat fanii! Știrista de la Antena 1 s-a filmat în timp ce mânca carne crudă: ”De asta nu m-am măritat!”

Tags:
Iți recomandăm
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient
Știri
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a…
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei
Știri
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a…
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Mediafax
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Gandul.ro
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar...
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI
Adevarul
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Mediafax
Medicii avertizează: Ce băutură poate provoca AVC dacă este consumată în exces
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
Digi 24
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri...
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Promotor.ro
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul...
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile fac înconjurul lumii
Gandul.ro
Un tânăr din New York plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima ...
O nouă tragedie în lumea medicală! Un reputat medic din Gorj a murit la doar 48 ani. Și-a dat ultima suflare în fața unui pacient
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o ...
Alin Oprea nu s-a uitat la bani pentru Medana! Câte mii de euro costă mașina pe care i-a oferit-o de ziua ei
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Ce salariu va avea Dorinel Munteanu la Hermannstadt. Câte mii de euro îi intră în cont lunar
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Ce pensie are Carmen Tănase, după peste 40 de ani pe scenă. Actrița vrea să-și dubleze veniturile!
Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat ...
Armin Nicoară a comis-o în direct, la TV! S-a aplecat deasupra nașei, apoi a pupat-o. Cum a reacționat Claudia Puican
Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. ...
Cine este tatăl copilului de 12 ani din Ialomița care a fost ucis de un șofer beat, lângă casă. Părintele lui a trăit coșmarul vieții sale
Vezi toate știrile
×