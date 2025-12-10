Panică la Radio ZU, în direct! Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma au fost evacuați în timpul transmisiunii

Momente de panică în studiourile Radio ZU, chiar în timpul transmisiunii live! Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan au fost evacuați de urgență în timpul matinalului, după ce alarma a pornit. Toate detaliile în articol!

Emisiunea din dimineața zilei de 10 decembrie 2025 a fost marcată de un moment înfricoșător pentru prezentatori și total neașteptat pentru publicul care a fost martor. În timp ce se aflau în transmisiunea live a matinalului de la Radio ZU, cei trei au primit vestea că trebuie să fie urgent evacuați.

Evacuare de urgență la Radio ZU

Totul a pornit din momentul în care alarma s-a auzit, iar Emma a tras o sperietură și a spus:

„Mie îmi este foarte frică. Ar trebui să plecăm de aici. Vai, cum îmi bate inima”.

Imediat a urmat o pană de curent, iar cei trei au fost anunțați că trebuie să iasă din clădire. Întreaga întâmplare a fost auzită de ascultătorii postului de radio care au trăit emoțiile alături de ei.

Ulterior, povestea s-a dovedit a fi una cu final fericit, asta pentru că întreaga situație alarmantă a pornit de la greșeala unei persoane care a apăsat butonul de panică fără să realizeze. Transmisia în direct a fost reluată apoi și Adi Mihăilă a anunțat că toată lumea este bine.

Un bărbat a făcut infarct în direct

Un caz șocant a făcut înconjurul lumii rapid! O vedetă de televiziune a suferit un infarct miocardic în direct, în timp ce se afla în emisiune. Bărbatul s-a stins din viață, iar scenele halucinante au fost surprinse pe camerele de filmat.

Mario Urena, comunicator și promotor turistic din Republica Dominicană, este cel care s-a stins din viață în timp ce se afla în emisiunea „El Cafe de Diario 55” (VEZI AICI TOATE DETALIILE).

