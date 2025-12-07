Doliu în televiziune! Vedeta a murit după ce a suferit un infarct în direct

Un caz șocant a făcut înconjurul lumii rapid! O vedetă de televiziune a suferit un infarct miocardic în direct, în timp ce se afla în emisiune. Bărbatul s-a stins din viață, iar scenele halucinante au fost surprinse pe camerele de filmat. Toate detaliile în articol.

Mario Urena, comunicator și promotor turistic din Republica Dominicană, este cel care s-a stins din viață în timp ce se afla în emisiunea „El Cafe de Diario 55”.

Bărbatul a făcut infarct în direct

Tragedia s-a petrecut miercuri, 3 decembrie 2025, după ce lui Mario i s-ar fi făcut rău subit și ar fi căzut la pământ, potrivit presei internaționale. Prezentatorul emisiunii și angajații au încercat din răsputeri să îl ajute, dar eforturile lor au fost în zadar.

Echipajele de salvare au ajuns rapid la fața locului, iar emisiunea a fost întreruptă. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate asupra acestuia, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55. El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma repentinamente mientras conversaba en el… pic.twitter.com/9CRDKg7e9l — El Demócrata Multimedios (@eldemocratard) December 3, 2025

Mario Urena a fost un lider cunoscut în domeniul transporturilor și apreciat pentru implicarea lui în comunitate. El avea multe apariții televizate în care aborda subiecte legate de probleme comunitare, la fel ca și cea în care și-a dat ultima suflare.

Moartea lui a generat șoc, iar colegii au transmis doar cuvinte de laudă la adresa lui. Nelson Santos, unul dintre colegii săi, l-a descris pe Mario Urena drept un prieten desăvârșit și un tată foarte bun.

Având în vedere momentul în care tragedia s-a petrecut, acest caz a șocat și întristat o lume întreagă.

CITEȘTE ȘI:

O alpinistă de 33 de ani a murit înghețată pe munte, după ce iubitul a abandonat-o. Ireal cum a fost surprins bărbatul imediat după

Trupa Pindu, implicată într-un accident grav! Membrii formației mergeau la un concert când a avut loc tragedia