O alpinistă de 33 de ani a murit înghețată pe munte, după ce iubitul a abandonat-o. Ireal cum a fost surprins bărbatul imediat după

O tragedie cutremurătoare s-a produs pe 19 ianuarie, pe cel mai înalt munte al Austriei, Grossglockner. Kerstin Gurtner, o tânără de 33 de ani din Salzburg, și-a pierdut viața la mai puțin de 50 de metri de vârf, după ce a fost condusă și apoi abandonată de partenerul ei, Thomas Plamberger, un alpinist cu experiență.

Pe rețelele sociale, Kerstin se descria ca un „copil al iernii” și o „persoană a muntelui”, însă experiența ei în ascensiuni alpine era limitată.

O alpinistă a murit îngheţată pe muntele Grossglockner

În ciuda acestui fapt, Plamberger, în vârstă de 39 de ani, a ales să o ducă într-o expediție nocturnă, la peste 3.700 de metri altitudine, în condiții extreme de iarnă, cu temperaturi de -20 de grade. Procurorii îl acuză acum de omor din culpă.

„În jurul orei 2:00, inculpatul și-a lăsat iubita neprotejată, epuizată, hipotermică și dezorientată, la aproximativ 50 de metri sub crucea de pe vârful Grossglockner. Femeia a înghețat până la moarte. Întrucât inculpatul, spre deosebire de iubita lui, era foarte experimentat în ture alpine la altitudine și planificase excursia, el trebuia considerat ghidul responsabil”, se arată într-o declarație transmisă de Parchetul din Innsbruck.

Potrivit anchetatorilor, cei doi au rămas blocați pe munte încă de la ora 20:50. Deși au văzut un elicopter de poliție trecând pe lângă ei la ora 22:50, Plamberger nu a cerut ajutor și nu a semnalat nicio problemă. Imagini surprinse de o cameră web au arătat tabăra improvizată a celor doi, aproape de vârf, locul unde Kerstin a fost găsită fără viață.

Femeia a fost abandontă de propriul iubit

Abia la ora 01:35 bărbatul a apelat salvamontul, însă, conform procurorilor, și-ar fi pus telefonul pe silențios imediat după apel. La aproximativ 30 de minute, acesta ar fi părăsit zona, lăsând-o pe partenera sa în frig, fără să o acopere cu folia de supraviețuire pe care o aveau la îndemână. La ora 02:30, camerele de supraveghere l-au surprins coborând singur de pe munte.

Ulterior, la 03:30, a contactat din nou serviciile de urgență. Avocatul său, Kurt Jelinek, susține că Plamberger este nevinovat și că moartea lui Gurtner a fost „un accident tragic și nefericit”.

Între timp, pe o pagină memorială dedicată tinerei au apărut numeroase mesaje de condoleanțe.

„Odihnește-te în pacea cerească,. În spatele lacrimilor durerii se află zâmbetul amintirii, a Sunt profund întristat de această pierdere, îmi exprim sincerele condoleanțe. Este imposibil să găsești cuvintele potrivite.”, sunt cateva dintre mesajele lăsate de internauţi.

Thomas Plamberger a fost oficial inculpat joi, iar procesul său este programat să înceapă în luna februarie. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de maximum trei ani de închisoare.

