Iarna a pus stăpânire pe aceste zone! E risc uriaș de avalanșă

Iarna s-a instalat puternic în mai multe regiuni montane din România. În Munții Bucegi și în alte zone, stratul de zăpadă a depășit doi metri, iar salvamontiștii avertizează asupra riscului crescut de avalanșă.

Ninsorile din ultimele zile au acoperit sudul Banatului și masivul Bucegi, transformând peisajele în adevărate tablouri de iarnă. Totuși, frumusețea zăpezii vine la pachet cu dificultăți pentru localnici, care abia au reușit să își deszăpezească curțile.

Care sunt zonele cu risc uriaș de avalanșă

În Munții Bucegi, stratul de zăpadă a depășit doi metri, iar salvamontiștii recomandă turiștilor să evite drumețiile la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Condițiile meteo se schimbă rapid, iar riscul de avalanșă este considerat ridicat.

„E foarte multă zăpadă. Troianul are 2,30, are şi mai mult. Uite, înainte se vedea Crucea. Am mai pus acolo încă jumătate de metru, într-o noapte”, a afirmat meteorologul Sergiu Olteanu.

Iarna a pus stăpânire pe munții României

Valea Mare oferă turiștilor un peisaj spectaculos, complet acoperit de zăpadă. În satul Padina Matei, utilajele de deszăpezire au fost scoase pe străzi încă de la primele ore ale dimineții pentru a facilita accesul localnicilor.

La Vârful Omu, situat la peste 2.500 de metri altitudine, stratul de zăpadă a depășit un metru. Aici, ninsorile au fost intense zile la rând, transformând zona într-un decor de basm.

De obicei, primele ninsori consistente apar la Vârful Omu, datorită temperaturilor scăzute. Acum, totul este acoperit de alb, iar iubitorii de iarnă s-au grăbit să admire peisajul impresionant.

