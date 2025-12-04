Acasă » Știri » Drama neștiută a vedetei de la ProTV. Și-a pierdut fratele și tatăl, la distanță de o lună: ”Parcă aveam premoniții” | EXCLUSIV

Drama neștiută a vedetei de la ProTV. Și-a pierdut fratele și tatăl, la distanță de o lună: ”Parcă aveam premoniții” | EXCLUSIV

De: Veronica Mavrodin 04/12/2025 | 20:03
Drama neștiută a vedetei de la ProTV. Și-a pierdut fratele și tatăl, la distanță de o lună: ”Parcă aveam premoniții” | EXCLUSIV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Alexandra Popescu, cunoscută drept Sasha sau Dilly Chilly, actriță, fost manechin și fostă concurentă MasterChef și Trădătorii, a povestit pentru prima dată, în lacrimi, despre cele mai crunte momente din viața sa. În 2022, Alexandra a trecut prin două tragedii care i-au marcat profund existența: pierderea fratelui său, Costel, pe care îl numește „sufletul ei pereche”, și moartea tatălui său. Cei doi au murit la doar o lună distanță.

Alexandra Popescu este cunoscută pentru energia efervescentă pe care o aduce în toate proiectele în care se implică, însă, dincolo de imaginea de zen” sau veselie, stă un munte de durere. Vedeta a vorbit, pentru prima dată, despre cele două tragedii care i-au marcat viața, petrecute la o luna distanță, într-o perioadă în care, ca femeie, era mai vulnerabilă ca niciodată: ținea în brațe un bebeluș de doar câteva luni, pe care îl și alăpta.

În cadrul podcastului PrettyMama, vedeta a vorbit despre cum a aflat de boala fratelui ei, un cancer de colon extrem de agresiv, în timp ce se afla în vacanță în Mexic, fiind însărcinată.

Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție
Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Tocmai când eram în Mexic și sărbătoream bucuria de a fi însărcinată, am primit o veste. Fratele meu era sufletul meu pereche, a intrat în spital să-și facă un simplu control, că nu se simțea bine, ceea ce eu, de ceva timp, îi spuneam să meargă la doctor că mi se pare că și-a schimbat puțin starea, că nu mai e el, că și-a schimbat culoarea, slăbise. Apoi celălalt frate m-a sunat și mi-a spus să vin de urgență acasă pentru că l-au diagnosticat pe Costel cu cancer de colon. Din păcate, ce diagnostic primise el, era destul de grav. A trebuit să treacă printr-o operație de urgență”, a povestit fosta concurentă Masterchef.

Însărcinată în cinci luni, doctorii i-au dat vestea că fratele ei mai are doar un an de trăit

„Mie mi-a spus doctorul că mai are un an de trăit. Au descoperit o tumoare de 70% în corp și nu mai avea nicio șansă de trăit. Ca femeie însărcinată, clar este o durere sufletească care te dărâmă”, a dezvăluit Alexandra Popescu.

În ciuda șanselor extrem de mici, fratele vedetei a început chimioterapia și a luptat cu boala până la capăt. Mai mult, ea a fost alături de el clipă de clipă, chiar și după ce a născut, mergând cu el la tratamente cu bebelușul în brațe.

La momentul acela, fratele meu era persoana pe care o iubeam cel mai mult pe lumea asta. Și îi spuneam mereu să-și schimbe energia, felul de a gândi. Parcă aveam premoniții. (…)Lucrurile, din păcate, s-au agravat, s-au dus într-o direcție și mai tristă. Dar tot am sperat că va fi bine”, a mai spus vedeta.

Drama s-a întețit la nici un an distanță, când Alexandra, cu bebelușul în brațe, a aflat fratele ei mai are doar o lună de trăit. 

Când bebelușul avea câteva luni, mergeam la toate tratamentele cu fratele meu și știu că îmi puneam marsupiu și stăteam prin toate spitalele cu el și doctorii spuneau: hai, luați-l pe băiatul acela la control că e cu doamna cu copilul în brațe, că stăteam cu orele, nimeni nu ne băga în seamă. Dormeam pe toți pereții spitalelor. Fratele meu deja era copleșit de dureri, slăbise 40 de kg, începuse să i se schimbe culoarea pielii, se îmbolnăvise și mai tare. Tumoarea se dusese spre toate organele, făcuse icter, se dusese spre ficat.

Nu l-am părăsit nicio clipă, dorința lui a fost să nu-l duc neapărat în spital și să stau cu el până în ultima clipă. Și i-am dat cuvântul de onoare că voi fi lângă el până în ultimul moment. (…) La un control, am intrat separat, fără el, doar eu cu bebelușul în brațe. A fost momentul când mi-a spus că fratele meu mai are doar o lună de trăit”, a povestit aceasta, în lacrimi. 

Șocul a fost atât de puternic încât tatăl Alexandrei a suferit un infarct fulgerător și a murit

„Încercam să-l menajăm pe tata pentru că avea probleme de inimă și era foarte sensibil. Am încercat să nu-i spunem, dar singur a aflat, s-a dus la clinică și s-a interesat. (…) A făcut infarct în fața casei și la puțin timp a murit. Și la nici o lună de când a murit el, mi-a murit și fratele. Toate astea se întâmplau când eu eram cu pruncul în brațele mele și îi dădeam laptele din mine, care era plin de tristețe, a mărturisit ea. 

Și-a mângâiat fratele pe inimă până la ultima suflare

Vedeta a povestit și momentul dureros în care a trebuit să își ia rămas bun de la cel pe care îl considera „sufletul ei pereche”. Noaptea în care fratele ei a murit, când după zile de agonie în care nu mai putea mânca sau vorbi, i-a strigat numele.

Avea pulsul 39. În momentul acela am simțit cum toată adrenalina se duce prin tot corpul meu. Am simțit că acela e momentul în care el urmează să plece. Am apucat să-l sun pe fratele cel mare să-l anunț, 12 minute a făcut până la noi. Ne-a așteptat pe toți. Îți spun sincer că nu știu care a fost cel mai greu, să-l văd omul pe care îl iubesc cel mai mult, la momentul acela, că moare, sau să-i dau vestea mamei că urmează să-și piardă copilul. Ăsta a fost cel mai greu moment din viața mea, să-i spun unei mame că urmează să-și piardă copilul. Pot să spun că am prins o putere divină, am prins-o pe mama în brațe și i-am spus: ăsta e momentul în care trebuie să ne luăm la revedere de la el”, a spus ea. 

Mai mult, vedeta povestește că au reușit să se adune întreaga familie în jurul fratelui și că l-au ținut cu toții de mână și l-au mângâiat pe inimă, până când aceasta a încetat să bată.

Am pus muzică de îngeri, lumânări în toată camera, mama îl ținea de o mână și eu de o mână, și în timpul acesta îl mângâiam pe inimă și îi spuneam: Ce om minunat a fost și ce frate minunat a fost și că îi mulțumim pentru contribuția lui pe acest pământ. Și în momentul în care îi spuneam că îl iubim și îi mulțumeam pentru tot ce a făcut, și-a dat ultima suflare”, a povestit vedeta, printre lacrimi.

VEZI ȘI: Vedeta PRO TV, marcată pe viață de un accident cumplit! Cum reușește să ascundă urmele tragediei: ”Ca să supraviețuiesc, am devenit agresiv” | EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Fermier din Galați, găsit împușcat în cap. Cine a făcut descoperirea șocantă
Știri
Fermier din Galați, găsit împușcat în cap. Cine a făcut descoperirea șocantă
Cele 2 zodii afectate de Luna Plină în Gemeni, în decembrie 2025. Vestea care le va da viața peste cap!
Știri
Cele 2 zodii afectate de Luna Plină în Gemeni, în decembrie 2025. Vestea care le va da viața…
Incredibilul tren de mare viteză care leagă două dintre cele mai frumoase orașe din Europa
Mediafax
Incredibilul tren de mare viteză care leagă două dintre cele mai frumoase orașe...
Horoscop 5 decembrie 2025. Balanțele primesc o nouă șansă
Gandul.ro
Horoscop 5 decembrie 2025. Balanțele primesc o nouă șansă
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
Unde se poate vota la alegerile locale de duminică. Precizările AEP
Mediafax
Unde se poate vota la alegerile locale de duminică. Precizările AEP
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
Click.ro
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Horoscop 5 decembrie 2025. Balanțele primesc o nouă șansă
Gandul.ro
Horoscop 5 decembrie 2025. Balanțele primesc o nouă șansă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Boala neașteptată care a lovit-o pe o femeie după o simplă vacanță. „Îmi ardeau mâinile și ...
Boala neașteptată care a lovit-o pe o femeie după o simplă vacanță. „Îmi ardeau mâinile și niciun analgezic nu îmi oprea durerea de cap”
Fermier din Galați, găsit împușcat în cap. Cine a făcut descoperirea șocantă
Fermier din Galați, găsit împușcat în cap. Cine a făcut descoperirea șocantă
Horoscop 5 decembrie 2025. Zodia care este dezamăgită de un prieten bun
Horoscop 5 decembrie 2025. Zodia care este dezamăgită de un prieten bun
Cele 2 zodii afectate de Luna Plină în Gemeni, în decembrie 2025. Vestea care le va da viața peste ...
Cele 2 zodii afectate de Luna Plină în Gemeni, în decembrie 2025. Vestea care le va da viața peste cap!
BANCUL ZILEI | „Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!”
BANCUL ZILEI | „Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!”
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 decembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 decembrie, de la ora 15.00
Vezi toate știrile
×