Alexandra Popescu, cunoscută drept Sasha sau Dilly Chilly, actriță, fost manechin și fostă concurentă MasterChef și Trădătorii, a povestit pentru prima dată, în lacrimi, despre cele mai crunte momente din viața sa. În 2022, Alexandra a trecut prin două tragedii care i-au marcat profund existența: pierderea fratelui său, Costel, pe care îl numește „sufletul ei pereche”, și moartea tatălui său. Cei doi au murit la doar o lună distanță.

Alexandra Popescu este cunoscută pentru energia efervescentă pe care o aduce în toate proiectele în care se implică, însă, dincolo de imaginea de „zen” sau veselie, stă un munte de durere. Vedeta a vorbit, pentru prima dată, despre cele două tragedii care i-au marcat viața, petrecute la o luna distanță, într-o perioadă în care, ca femeie, era mai vulnerabilă ca niciodată: ținea în brațe un bebeluș de doar câteva luni, pe care îl și alăpta.

În cadrul podcastului PrettyMama, vedeta a vorbit despre cum a aflat de boala fratelui ei, un cancer de colon extrem de agresiv, în timp ce se afla în vacanță în Mexic, fiind însărcinată.

„Tocmai când eram în Mexic și sărbătoream bucuria de a fi însărcinată, am primit o veste. Fratele meu era sufletul meu pereche, a intrat în spital să-și facă un simplu control, că nu se simțea bine, ceea ce eu, de ceva timp, îi spuneam să meargă la doctor că mi se pare că și-a schimbat puțin starea, că nu mai e el, că și-a schimbat culoarea, slăbise. Apoi celălalt frate m-a sunat și mi-a spus să vin de urgență acasă pentru că l-au diagnosticat pe Costel cu cancer de colon. Din păcate, ce diagnostic primise el, era destul de grav. A trebuit să treacă printr-o operație de urgență”, a povestit fosta concurentă Masterchef.

Însărcinată în cinci luni, doctorii i-au dat vestea că fratele ei mai are doar un an de trăit

„Mie mi-a spus doctorul că mai are un an de trăit. Au descoperit o tumoare de 70% în corp și nu mai avea nicio șansă de trăit. Ca femeie însărcinată, clar este o durere sufletească care te dărâmă”, a dezvăluit Alexandra Popescu.

În ciuda șanselor extrem de mici, fratele vedetei a început chimioterapia și a luptat cu boala până la capăt. Mai mult, ea a fost alături de el clipă de clipă, chiar și după ce a născut, mergând cu el la tratamente cu bebelușul în brațe.

„La momentul acela, fratele meu era persoana pe care o iubeam cel mai mult pe lumea asta. Și îi spuneam mereu să-și schimbe energia, felul de a gândi. Parcă aveam premoniții. (…)Lucrurile, din păcate, s-au agravat, s-au dus într-o direcție și mai tristă. Dar tot am sperat că va fi bine”, a mai spus vedeta.

Drama s-a întețit la nici un an distanță, când Alexandra, cu bebelușul în brațe, a aflat fratele ei mai are doar o lună de trăit.

„Când bebelușul avea câteva luni, mergeam la toate tratamentele cu fratele meu și știu că îmi puneam marsupiu și stăteam prin toate spitalele cu el și doctorii spuneau: hai, luați-l pe băiatul acela la control că e cu doamna cu copilul în brațe, că stăteam cu orele, nimeni nu ne băga în seamă. Dormeam pe toți pereții spitalelor. Fratele meu deja era copleșit de dureri, slăbise 40 de kg, începuse să i se schimbe culoarea pielii, se îmbolnăvise și mai tare. Tumoarea se dusese spre toate organele, făcuse icter, se dusese spre ficat.

Nu l-am părăsit nicio clipă, dorința lui a fost să nu-l duc neapărat în spital și să stau cu el până în ultima clipă. Și i-am dat cuvântul de onoare că voi fi lângă el până în ultimul moment. (…) La un control, am intrat separat, fără el, doar eu cu bebelușul în brațe. A fost momentul când mi-a spus că fratele meu mai are doar o lună de trăit”, a povestit aceasta, în lacrimi.

Șocul a fost at ât de puternic încât tat ăl Alexandrei a suferit un infarct fulgerător și a murit

„Încercam să-l menajăm pe tata pentru că avea probleme de inimă și era foarte sensibil. Am încercat să nu-i spunem, dar singur a aflat, s-a dus la clinică și s-a interesat. (…) A făcut infarct în fața casei și la puțin timp a murit. Și la nici o lună de când a murit el, mi-a murit și fratele. Toate astea se întâmplau când eu eram cu pruncul în brațele mele și îi dădeam laptele din mine, care era plin de tristețe”, a mărturisit ea.

Și-a mângâiat fratele pe inimă până la ultima suflare

Vedeta a povestit și momentul dureros în care a trebuit să își ia rămas bun de la cel pe care îl considera „sufletul ei pereche”. Noaptea în care fratele ei a murit, când după zile de agonie în care nu mai putea mânca sau vorbi, i-a strigat numele.

„Avea pulsul 39. În momentul acela am simțit cum toată adrenalina se duce prin tot corpul meu. Am simțit că acela e momentul în care el urmează să plece. Am apucat să-l sun pe fratele cel mare să-l anunț, 12 minute a făcut până la noi. Ne-a așteptat pe toți. Îți spun sincer că nu știu care a fost cel mai greu, să-l văd omul pe care îl iubesc cel mai mult, la momentul acela, că moare, sau să-i dau vestea mamei că urmează să-și piardă copilul. Ăsta a fost cel mai greu moment din viața mea, să-i spun unei mame că urmează să-și piardă copilul. Pot să spun că am prins o putere divină, am prins-o pe mama în brațe și i-am spus: ăsta e momentul în care trebuie să ne luăm la revedere de la el”, a spus ea.

Mai mult, vedeta povestește că au reușit să se adune întreaga familie în jurul fratelui și că l-au ținut cu toții de mână și l-au mângâiat pe inimă, până când aceasta a încetat să bată.

„Am pus muzică de îngeri, lumânări în toată camera, mama îl ținea de o mână și eu de o mână, și în timpul acesta îl mângâiam pe inimă și îi spuneam: Ce om minunat a fost și ce frate minunat a fost și că îi mulțumim pentru contribuția lui pe acest pământ. Și în momentul în care îi spuneam că îl iubim și îi mulțumeam pentru tot ce a făcut, și-a dat ultima suflare”, a povestit vedeta, printre lacrimi.

