Vedeta PRO TV, marcată pe viață de un accident cumplit! Cum reușește să ascundă urmele tragediei: ”Ca să supraviețuiesc, am devenit agresiv” | EXCLUSIV

Viața lui Constantin Dumitru, concurentul din „Trădătorii” de la PRO TV, pare desprinsă dintr-un scenariu de film: de la sportiv de performanță la perioade întunecate de depresie, după un accident șocant, care i-a schimbat complet viața. Acesta a povestit pentru CANCAN.RO cum și-a reconstruit destinul și intră în competiție cu aceeași determinare care l-a caracterizat dintotdeauna.

Pentru Constantin Dumitru, unul dintre concurenții noului show de la PRO TV – ”Trădătorii”, viața a fost o succesiune de lecții. A fost sportiv de performanță, dar un accident neașteptat i-a schimbat complet traseul. Ulterior, și-a găsit puterea de a o lua de la capăt, descoperind o nouă pasiune. Despre asta, dar și despre cum a trecut peste momentele întunecate de depresie, în rândurile de mai jos.

CANCAN.RO: Constantin, cum ai ajuns la “Trădătorii”, noul show prezentat de Ana Ularu la Pro Tv si pe Voyo?

Constantin Dumitru: Tot timpul am fost atras de experiențe noi și mi s-a părut timpul potrivit pentru că sunt tătic, am doi copii, și mi-am dorit tot timpul să particip la emisiuni de genul. Si am avut șansa că, copiii mei au crescut și timing-ul a fost perfect.

Îmi doream să particip și la ceva sportiv, cu probe sportive, dar din fericire în “Trădătorii” am avut și parte și de probe sportive, pentru că eu am fost sportiv de mic și mi-a plăcut foarte mult partea asta de sportivitate și de echipă.

CANCAN.RO: Ce sport ai făcut?

Constantin Dumitru: Am făcut până la vârsta de 13 ani hochei pe iarbă, fotbal și atletism.

Și cum îmi place să-ți spun astăzi, minunate sunt căile Domnului, eu, pe la vârsta de 13 ani, am suferit un accident la ochiul stâng, mi-am pierdut vederea. Astăzi am o proteză la ochiul stâng, e făcută foarte bine.

Și am avut o traiectorie foarte alambicată, ca să zic așa.

CANCAN.RO: Ce ți s-a întâmplat mai exact? Ce accident ai suferit?

Constantin Dumitru: Stăteam pe o piatră și erau jocurile copilăriei, când băieții se jucau cu țevi cu cornete. Și am avut un băiat care nu se juca cu noi și a luat un cornet cu ac și a tras spre noi. Și eu când am întors capul mi-a venit direct în ochi.

Și de acolo am ajuns la spital de urgență, nu mi-au făcut nimic, a fost și o eroare medicală, am stat vreo o luna și ceva în spital, m-au operat 2, 3, 4 ori, am ieșit mai rău. Am ajuns la liceu, la liceu toată lumea mă întreba ce-am pățit la ochi. A fost, efectiv, o durere în suflet, că n-am mai putut să practic niciun sport din toate cele trei. Când am pus crosa și medalile în cuier, am simțit că am pus sufletul meu acolo.

La liceu toată lumea făcea cunoștință cu mine, “ce-ai pățit la ochi?”, “ce-ai pățit la ochi?”.

Toți mă arătau cu degetul, dar nimeni nu mă întreba, “bai băiete, ai nevoie de ceva? Ai nevoie de suport emoțional de ceva?”. Pe vremea aia nu era psiholog.

Și ca să supraviețuiesc la vremea aia, am devenit agresiv. Adică când auzeam întrebarea “ce-ai pățit?”, ripostam. Și toți profesorii din jurul meu îmi spuneau că nici nu termin liceul și ajung la pușcărie. Și la un moment dat am fost pus pe lista să fiu exmatriculat. Ala a fost momentul decisiv în care m-am gândit “ok, ce fac eu cu viața mea?”.

”Mi-am descoperit chipul, am zis că eu mă plac așa cum sunt”

CANCAN.RO: Cum anume ripostai?

Constantin Dumitru: Ripostam la “ce-ai patit la ochi”. Dar la un moment dat, pot spune acum, că am simțit că am avut o voce interioară care mi-a zis “te aperi de aici încolo”.

Și vocea aia așa a acționat ea la vremea respectivă. Ăla a fost mecanismul de supraviețuire atunci. Astăzi sunt cel mai pacifist, pentru că am făcut pace cu mine și nu mai am treabă cu conflicte, le evit. Dar aia a fost momentul în care mi-am schimbat viața. Am decis “ok, ce fac eu cu viața mea de aici?”.

Mi-am lăsat un breton pe ochi, ca să mai primesc întrebarea. Am intrat într-o zonă gri, așa, n-am intrat în niciun conflict. Și toți profesorii erau cumva cu lupa pe mine, mi-au dat pace.

Și la un moment dat parul meu a început să crească și am ajuns la un salon să mă tund, să mă vopsesc. Ii spuneam stilistei mele, “Irina, uite, vreau să-mi fac culoarea asta albastră pe aici. Se poate?” Ea nu avea viziune și inspirație și îmi spunea, “mă, baiatule, tu ai viziune”. Si eu “nu știu ce e aia viziune că nu am încredere în mine”.

Și m-a impins de la spate, m-am apucat de cursuri de coafor, după un an și puțin făceam demonstrații pe scenă la Romexpo pentru alți stilisti și ăla a fost primul moment în care am făcut o semi-pace cu mine.

După ce m-am dat jos de pe scenă, am avut foarte multe interviuri și m-am simțit valoros, m-am simțit important, m-am simțit respectat, am simțit ca contez, m-am simțit ca atunci când făceam eu sport.

Și… De acolo s-a schimbat viața mea total.

Mi-am descoperit chipul, am zis că eu mă plac așa cum sunt, cine mă va plăcea, mă va plăcea pentru ceea ce sunt. Fix în săptămâna aia am întâlnit-o pe soția mea.

CANCAN.RO: Ti-ai schimbat viata. Astazi ai si doi copii, si familie, si te iubesti asa cum esti

Constantin Dumitru: Avem astăzi 16 ani de relație, doi copii minunați și am crescut împreună.

Ăla a fost momentul în care am făcut eu o pace cu mine și s-au aliniat toate lucrurile. Una credeam eu că vreau să fac, altul era drumul meu. Ca să ajung în salon… Am propriul meu salon din 2010.

În 2010, pe 26 noiembrie, fix de ziua mea, am deschis salonul și am sărbătorit cu prima tunsoare. Și de atunci am foarte mulți clienți în scaun, oameni care cum am fost și eu ca și client, mi-a schimbat viața o tunsoare și o culoare… Asta am reușit eu să fac pentru clienții mei.

Am foarte mulți clienți care îmi spun astăzi “Constantin, datorită ție sunt astăzi în viață”. Au venit la mine când erau în punctul lor cel mai jos si au găsit puterea prin exemplu meu și prin starea de bine cu care pleacă oamenii de la salon. Și femei, și bărbați.

CANCAN.RO: Proteza pe care o porti la ochi este facuta in Romania sau in strainatate? Ce cost are?

Constantin Dumitru: Sunt făcute manual, sunt de la noi din țară, avem niște oameni senzaționali, niște prețuri super decente. Adică am văzut în State că undeva la o proteză de genul ăsta costă 4000 – 5000 de dolari și la noi 2000 de lei. Si salvează viața.

Mie mi-a schimbat viața, mă uit în oglindă și eu personal, eu uit că eu am asta.

Am trecut prin mai multe proceduri, m-au luat la lumină, m-au luat la umbră, m-au luat ca să vadă cum se dilatează irisul, cum se închide, cum e pupila. Ca sa iasă varianta perfect echilibrată și pentru întuneric și pentru lumină.

CANCAN.RO: Ti s-a schimbat viziunea asupra vietii, a oamenilor, dupa “Tradatorii”?

Constantin Dumitru: Uitați-vă la “Trădătorii” dacă vreți suspans. În cadrul acestui concurs, că a fost un concurs, practic n-ar trebui să nu mai ai incredere in nimeni, despre asta e vorba, știi?

În viața de zi cu zi, mie îmi place încă să mai merg pe omenie, să cred în partea de omenie si să nu mă gândesc în spatele unui om, e un trădător și mă poate trăda oricând, la orice oră. Iti zambeste frumos sit e injunghie cand nici nu te astepti.

E un show care merită văzut. Mie mi-a atras atenția, l-am urmărit pe Voyo și din fericire erau luat toate episoadele puse acolo și m-am uitat, m-a luat valul un pic. Era 5.00 dimineața și ziceam “hai că mai sunt două episoade”. Si le-am văzut. In două zile am văzut două sezoane pe UK și America.

E formatul foarte mișto, echipa din spate foarte mișto, adică vreau să felicit toți oamenii care au luat parte la acest proiect, in afară de noi concurenții, că numai oameni mișto, dar și oameni care nu se văd, oameni care sunt în spate, niște oameni super profesioniști. Am întâlnit niște oameni foarte mișto, oameni muncitori, care și ei, la randul lor, sacrifică timp, familie și multe alte lucruri.

