Anunțul făcut de Mihai Morar după 19 ani de căsnicie: ”Am început să ne zidim”

Mihai Morar a făcut un anunț important, după 19 ani de căsnicie cu soția lui, Gabriela. Ziua de 10 septembrie are o însemnătate specială pentru prezentator, marcând data la care cei doi și-au unit destinele. Mihai Morar și Gabriela s-au cunoscut în anul 2006, în perioada în care lucrau împreună la un post de radio. Relația lor a evoluat rapid și s-a transformat într-o legătură puternică, atât pe plan profesional, cât și personal.

Prezentatorul de la Radio Zu și partenera sa Gabriela, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Încă de când a văzut-o pentru prima dată, Morar s-a îndrăgostit instant și a cerut-o în căsătorie pe Gabriela, după doar două luni de relație.

Mihai Morar, mesaj emoționant în mediul online

În momentul în care s-au văzut pentru prima dată, fiecare era într-o altă relație, însă au pus punct acelor povești în care erau implicați și s-au hotărât să își ofere o șansă. Timpul a trecut, iar cei doi și-au întemeiat o familie frumoasă și au trei fete împreună, Mara, Cezar si Roua, mezina familiei.

Cei doi nu ezită să își exprime iubirea unul pentru celălalt, iar Mihai Morar a postat în mediul online un mesaj emoționant pentru frumoasa lui soție, după 19 ani de mariaj:

„Astăzi se împlinesc 19 ani, de când eu și prințesa din castel am inceput să ne zidim cetatea. Cum scria Sf. Apostol Pavel în Epistolă, „cunoștința însă semețește, iar iubirea zidește. P.S. iar cântecul pe care am dansat pe la ora asta, acum 19 ani, e cel din fundal. From this moment on… Voi doi pe ce ați dansat la zidirea lumii voastre?”, este mesajul transmis de prezentator în mediul online.

În trecut, jurnalistul a povestit detalii despre cum a început, de fapt, relația lor:

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci… nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie”.

