Acasă » Știri » Anunțul făcut de Mihai Morar după 19 ani de căsnicie: ”Am început să ne zidim”

Anunțul făcut de Mihai Morar după 19 ani de căsnicie: ”Am început să ne zidim”

De: Mirela Loșniță 10/09/2025 | 19:12
Anunțul făcut de Mihai Morar după 19 ani de căsnicie: ”Am început să ne zidim”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Mihai Morar a făcut un anunț important, după 19 ani de căsnicie cu soția lui, Gabriela. Ziua de 10 septembrie are o însemnătate specială pentru prezentator, marcând data la care cei doi și-au unit destinele. Mihai Morar și Gabriela s-au cunoscut în anul 2006, în perioada în care lucrau împreună la un post de radio. Relația lor a evoluat rapid și s-a transformat într-o legătură puternică, atât pe plan profesional, cât și personal. 

Prezentatorul de la Radio Zu și partenera sa Gabriela, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Încă de când a văzut-o pentru prima dată, Morar s-a îndrăgostit instant și a cerut-o în căsătorie pe Gabriela, după doar două luni de relație.

Mihai Morar, mesaj emoționant în mediul online

În momentul în care s-au văzut pentru prima dată, fiecare era într-o altă relație, însă au pus punct acelor povești în care erau implicați și s-au hotărât să își ofere o șansă. Timpul a trecut, iar cei doi și-au întemeiat o familie frumoasă și au trei fete împreună, Mara, Cezar si Roua, mezina familiei.

Cei doi nu ezită să își exprime iubirea unul pentru celălalt, iar Mihai Morar a postat în mediul online un mesaj emoționant pentru frumoasa lui soție, după 19 ani de mariaj:

Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă rusească peste o casă
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut...

„Astăzi se împlinesc 19 ani, de când eu și prințesa din castel am inceput să ne zidim cetatea. Cum scria Sf. Apostol Pavel în Epistolă, „cunoștința însă semețește, iar iubirea zidește. P.S. iar cântecul pe care am dansat pe la ora asta, acum 19 ani, e cel din fundal. From this moment on… Voi doi pe ce ați dansat la zidirea lumii voastre?”, este mesajul transmis de prezentator în mediul online.

Sursă foto: Facebook
Sursă foto: Facebook

În trecut, jurnalistul a povestit detalii despre cum a început, de fapt, relația lor:

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci… nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie”.

Citește și: Cum arată casa lui Mihai Morar? Designul e ”fain și simplu”. FOTO

Tags:
Iți recomandăm
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut fără urmă de 11 zile. Mama fetei e disperată: ”Am primit amenințări!”
Știri
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut fără urmă de 11 zile. Mama fetei e…
IREAL! Ce-a putut să găsească un proprietar din Capitală în apartamentul pe care îl închiriase unui cuplu
Știri
IREAL! Ce-a putut să găsească un proprietar din Capitală în apartamentul pe care îl închiriase unui cuplu
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
Gandul.ro
Cât mai țin PLOILE în București. ALERTĂ de de la METEO
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Un bărbat a fost amendat după ce a comandat de pe Temu. De ce va plăti de 14 ori mai mult decât pentru produsele cumpărate
Adevarul
Un bărbat a fost amendat după ce a comandat de pe Temu. De...
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a...
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al...
Parteneri
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia...
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
Click.ro
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima...
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Digi 24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR:...
Bombă în „Casa iubirii”! Unul dintre concurenți ar fi pus ochii pe Lia după despărțirea de Robert! Andreea Mantea începe „interogatoriul”: „Știi ceva ce nu știm noi?”
kanald.ro
Bombă în „Casa iubirii”! Unul dintre concurenți ar fi pus ochii pe Lia după despărțirea...
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia...
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
kfetele.ro
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare...
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
WOWBiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să...
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Navigația Tesla, criticată pe Reddit: ruta absurdă care enervează șoferii zilnic
go4it.ro
Navigația Tesla, criticată pe Reddit: ruta absurdă care enervează șoferii zilnic
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala
Fanatik.ro
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și...
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată
Fanatik.ro
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă....
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte mult: Nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru magie…
Capital.ro
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte...
Pescobar a fost jignit și-și pune la bătaie ceasul de 200.000 de euro
evz.ro
Pescobar a fost jignit și-și pune la bătaie ceasul de 200.000 de euro
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă rusească peste o casă
Gandul.ro
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă...
Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty! Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
as.ro
Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty! Patronul străin care dă cărțile pe față...
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Furie dezlănțuită în Casa Iubirii! Veronica a confruntat-o pe Alexandrina:
radioimpuls.ro
Furie dezlănțuită în Casa Iubirii! Veronica a confruntat-o pe Alexandrina:"Eu l-am lăsat pe Andrei, tu...
S-a confirmat ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Ardelenii și-au luat portar. Update exclusiv
Fanatik.ro
S-a confirmat ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Ardelenii și-au luat...
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura uriașă din bugetul asigurărilor sociale
Fanatik.ro
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura...
Știrile zilei, 5 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 5 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Operațiunea „Coldplay” la Snagov. Amantlâc la vârful companiei de 20 miliarde $! Bossul ...
Operațiunea „Coldplay” la Snagov. Amantlâc la vârful companiei de 20 miliarde $! Bossul SOCAR a combinat-o pe șefa de la HR: săruturi, diversiuni cu mașini și 5 ore într-o cameră de hotel
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut fără urmă de 11 zile. Mama fetei e disperată: ...
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut fără urmă de 11 zile. Mama fetei e disperată: ”Am primit amenințări!”
IREAL! Ce-a putut să găsească un proprietar din Capitală în apartamentul pe care îl închiriase ...
IREAL! Ce-a putut să găsească un proprietar din Capitală în apartamentul pe care îl închiriase unui cuplu
ȘOC în Familia Regală! Prințul a recunoscut public că are un copil nelegitim
ȘOC în Familia Regală! Prințul a recunoscut public că are un copil nelegitim
Horoscop 11 septembrie 2025. ZODIA care găsește soluție la o problemă
Horoscop 11 septembrie 2025. ZODIA care găsește soluție la o problemă
INCREDIBIL ce a putut să spună fosta concurentă de la Insula Iubirii despre despărţirea de ispita ...
INCREDIBIL ce a putut să spună fosta concurentă de la Insula Iubirii despre despărţirea de ispita Teo. Minciuna are picioare scurte, Ella, tu ştiai?
Vezi toate știrile
×