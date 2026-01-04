Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru Stelian. A murit singur, în ziua de Crăciun, pe străzile din Roma

Sfârșit tragic pentru Stelian. A murit singur, în ziua de Crăciun, pe străzile din Roma

De: Andreea Stăncescu 04/01/2026 | 19:01
Sfârșit tragic pentru Stelian. A murit singur, în ziua de Crăciun, pe străzile din Roma
Stelian a murit în ziua de Crăciun / Sursa foto: Facebook / Freepik

O poveste simplă, dar emoționantă, a marcat o comunitate din Roma. Este vorba despre Stelian, un român care trăia pe străzile capitalei Italiei și care, în ciuda greutăților și a singurătății, și-a păstrat demnitatea și bunătatea. Cunoscut pentru gesturile sale mărunte și pentru zâmbetul sincer, el a murit pe stradă, singur, în ziua de Crăciun, în orașul pe care îl numea casă.

Stelian era cunoscut în cartierul Quadraretto de localnici pentru faptul că, zi de zi, mătura frunzele din parc fără să ceară nimic în schimb. Trăia modest, încercând să-și păstreze respectul de sine, chiar dacă viața îl pusese la încercări dure. Voluntarii Comunității Sant’Egidio Tuscolano l-au vizitat ani la rând și îl descriu ca pe un tânăr cald, afectuos și mereu deschis, chiar dacă uneori zâmbetul său trăda amărăciune.

Deși nu avea aproape nimic, Stelian nu obișnuia să ceară ajutor pentru el. Refuza pături suplimentare iarna, spunând că se descurcă, și nu dorea obiecte voluminoase pentru lucrurile sale, preferând soluții simple și practice. Modestia și discreția lui i-au marcat profund pe cei care l-au cunoscut.

„Din păcate prietenul nostru Stelian, un tânăr de origine română, a murit. Stelian a fost un tânăr afectuos și prietenos, căruia îi plăcea foarte mult vizita noastră. Nu a cerut mult pentru el, de fapt ne-a surprins: când a nins la Roma nu a cerut pături spunând că are destule, când am insistat ne-a explicat că e bine și că nu s-a îmbolnăvit niciodată de când era pe stradă şi, când l-am întrebat dacă are nevoie de o geantă sau un cărucior pentru a-şi păstra lucrurile ne-a spus că nu are nevoie, dar că o rolă de 1 euro cutie de la magazinul chinezesc i-ar fi fost mult mai utilă. Stelian zâmbea mereu, dar a avut o viață dificilă”, povestesc voluntarii într-o postare de pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Freepik

Copilăria i-a fost marcată de viața într-un centru de plasament și de o adopție care nu s-a mai concretizat, o rană care l-a urmărit mult timp. În ultima perioadă, se mutase într-o altă zonă a Romei, unde a continuat să fie vizitat de voluntari. Stelian s-a stins singur, în noaptea de Crăciun.

„Era furios când povestea despre asta, arătându-ne o realitate pe care nu ne-am imaginat-o niciodată. „Ei sunt cei care au venit să mă caute, de ce au făcut-o dacă nu m-au vrut?” Apoi îşi schimba discursul și zâmbea”, au mai scris aceștia.

CITEȘTE ȘI: Iulian a fost găsit mort la doar 22 de ani, după ce familia l-a dat dispărut. O fetiță de doar doi ani a rămas acum orfană de tată

Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic

Recomandarea video

Iți recomandăm
Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea”
Știri
Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea”
Alertă în România! Săndel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Știri
Alertă în România! Săndel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la…
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane...
Trei cazuri medicale bizare care au uimit lumea: cum a rămas o tânără însărcinată doar prin sex oral
Adevarul
Trei cazuri medicale bizare care au uimit lumea: cum a rămas o tânără...
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
Prosport.ro
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca la începutul anilor 2000
Click.ro
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui...
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea”
Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea”
Cine se va căsători în 2026, în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte: „Ei au ...
Cine se va căsători în 2026, în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte: „Ei au șansa să câștige și foarte mulți bani!”
Alertă în România! Săndel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Săndel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Cu cine s-a iubit Sorin Mărcuș, înainte să o cunoască pe Marina Almășan. A avut tot femei celebre!
Cu cine s-a iubit Sorin Mărcuș, înainte să o cunoască pe Marina Almășan. A avut tot femei celebre!
Cum a apărut Loredana Groza la mormântul tatălui său, la două zile după ce l-a condus pe ultimul ...
Cum a apărut Loredana Groza la mormântul tatălui său, la două zile după ce l-a condus pe ultimul drum
Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate
Ghinion pentru liderul trupei Direcția 5! Marian Ionescu, „în turneu” printre mesele ocupate
Vezi toate știrile
×