Sfârșit tragic pentru Stelian. A murit singur, în ziua de Crăciun, pe străzile din Roma

O poveste simplă, dar emoționantă, a marcat o comunitate din Roma. Este vorba despre Stelian, un român care trăia pe străzile capitalei Italiei și care, în ciuda greutăților și a singurătății, și-a păstrat demnitatea și bunătatea. Cunoscut pentru gesturile sale mărunte și pentru zâmbetul sincer, el a murit pe stradă, singur, în ziua de Crăciun, în orașul pe care îl numea casă.

Stelian era cunoscut în cartierul Quadraretto de localnici pentru faptul că, zi de zi, mătura frunzele din parc fără să ceară nimic în schimb. Trăia modest, încercând să-și păstreze respectul de sine, chiar dacă viața îl pusese la încercări dure. Voluntarii Comunității Sant’Egidio Tuscolano l-au vizitat ani la rând și îl descriu ca pe un tânăr cald, afectuos și mereu deschis, chiar dacă uneori zâmbetul său trăda amărăciune.

Deși nu avea aproape nimic, Stelian nu obișnuia să ceară ajutor pentru el. Refuza pături suplimentare iarna, spunând că se descurcă, și nu dorea obiecte voluminoase pentru lucrurile sale, preferând soluții simple și practice. Modestia și discreția lui i-au marcat profund pe cei care l-au cunoscut.

„Din păcate prietenul nostru Stelian, un tânăr de origine română, a murit. Stelian a fost un tânăr afectuos și prietenos, căruia îi plăcea foarte mult vizita noastră. Nu a cerut mult pentru el, de fapt ne-a surprins: când a nins la Roma nu a cerut pături spunând că are destule, când am insistat ne-a explicat că e bine și că nu s-a îmbolnăvit niciodată de când era pe stradă şi, când l-am întrebat dacă are nevoie de o geantă sau un cărucior pentru a-şi păstra lucrurile ne-a spus că nu are nevoie, dar că o rolă de 1 euro cutie de la magazinul chinezesc i-ar fi fost mult mai utilă. Stelian zâmbea mereu, dar a avut o viață dificilă”, povestesc voluntarii într-o postare de pe rețelele de socializare.

Copilăria i-a fost marcată de viața într-un centru de plasament și de o adopție care nu s-a mai concretizat, o rană care l-a urmărit mult timp. În ultima perioadă, se mutase într-o altă zonă a Romei, unde a continuat să fie vizitat de voluntari. Stelian s-a stins singur, în noaptea de Crăciun.

„Era furios când povestea despre asta, arătându-ne o realitate pe care nu ne-am imaginat-o niciodată. „Ei sunt cei care au venit să mă caute, de ce au făcut-o dacă nu m-au vrut?” Apoi îşi schimba discursul și zâmbea”, au mai scris aceștia.

CITEȘTE ȘI: Iulian a fost găsit mort la doar 22 de ani, după ce familia l-a dat dispărut. O fetiță de doar doi ani a rămas acum orfană de tată

Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic