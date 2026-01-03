Iulian a fost găsit mort la doar 22 de ani, după ce familia l-a dat dispărut. O fetiță de doar doi ani a rămas acum orfană de tată

Durere fără margini pentru o familie din Vrancea. Iulian, un tânăr de numai 22 de ani, s-a stins din viață. Tânărul a lăsat în urma lui o fetiță de numai doi ani care nu o să își mai vadă niciodată tatăl. Românul și-a dat ultima suflare în Germania, acolo unde lucra de două luni.

Deși lucra în Germania, Iulian s-a întors acasă de sărbători. A petrecut Crăciunul în sânul familiei, însă în data de 27 decembrie a decis să se întoarcă la muncă. Atunci familia l-a văzut ultima dată. Cei apropiați au încercat să îl convingă să rămână și pentru Revelion, însă din cauza presiunii puse de șeful său tânărul a decis să plece.

„Cât a fost acasă, tot a primit mesaje de la patron să nu lipsească de pe 29 de la muncă…”, a spus tatăl acestuia.

Iulian s-a stins din viață la 22 de ani

După insistențele șefului, la două zile după Crăciun, pe 27 decembrie, Iulian a plecat sper Germania. Și-a strâns pentru ultima oară familia în brațe și a plecat la muncă. Acesta era angajat de două luni la o firmă de curierat.

La doar o zi după ce a plecat de casă, din data de 28 decembrie, nimeni nu l-a mai putut contacta pe Iulian. Familia a intrat în alertă, iar în mediul online au fost distribuite mesaje în speranța că va fi găsit. Și autoritățile din România au fost alertate, iar în prima zi a anului 2026 a venit și vestea tragică.

Se pare că Iulian s-a stins din viață, iar anunțul greu al decesului a fost făcut chiar de către tatăl său în mediul online.

„De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag! A murit”, a scris bărbatul, în mediul online.

Până în acest moment, nu se cunosc detalii despre cauza decesului. Familia nu poate oferi mai multe informații despre sfârșitul său până la finalizarea autopsiei, care va stabil cu exactitate cauza morții.

