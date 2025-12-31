Acasă » Știri » Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi oameni au murit în urma unui explozii

Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi oameni au murit în urma unui explozii

De: Alina Drăgan 31/12/2025 | 15:41
Tragedie în portul Constanța /Foto: Captură Antena 3

Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi bărbați au murit, miercuri – 31 decembrie, în urma unui accident de muncă. O altă victimă a ajuns la spital cu un traumatism la picior. Cum s-a întâmplat totul?

Apar noi detalii despre tragedia din portul Constanța. Doi oameni au murit, chiar în ultima zi din an, iar alți doi au fost răniți după ce un utilaj folosit pentru încărcarea containerelor a explodat. Alarma a fost dată imediat, însă în ciuda intervenției rapidă a echipajelor medicale pentru victime nu s-a mai putut face nimic.

Tragedie în portul Constanța

Conform primelor informaţii, un pneu al unui utilaj ar fi făcut explozie, iar suflul acesteia i-ar fi proiectat pe cei doi muncitori la câţiva metri. Aceştia au decedat în urma rănilor suferite.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că ar fi explodat o anvelopă a unui utilaj de manipulare a containerelor. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimelor”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, însă echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victime și doar au declarat decesul. În urma incidentului, doi bărbați de 52 de ani și de 64 de ani au murit.

Un alt bărbat de 57 de ani a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fiind diagnosticat cu un traumatism la picior. De asemenea, un bărbat de 61 de ani a refuzat transportul la spital.

Autoritățile au demarat cercetări la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

„Astăzi, în jurul orei 8:15, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unui terminal din portul Constanța, s-ar fi produs un eveniment în urma căruia ar fi decedat două persoane.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre doi bărbați, de 56, respectiv 62 de ani. În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment”, au mai transmis oamenii legii.

