Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic

De: Alina Drăgan 04/01/2026 | 16:34
Laurențiu Vlad a murit pe o pârtie de schi din Franța. A suferit o căzătură gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic
Tragedie românească în Franța /Foto: Facebook

Tragedie românească în Franța! Un român și-a găsit sfârșitul într-un accident pe o pârtie din Val Thorens, în regiunea Savoie, Franța. Acesta a suferit o căzătură gravă în timp ce schia, iar în ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Plecat din România de mai bine de 20 de ani și stabilit în America, un român şi-a găsit sfâşitul într-un accident pe o pârtie din Val Thorens, în regiunea Savoie, Franța, în data de 30 decembrie. Întreaga sa familie se mutase alături de el în America.

Tragedie românească în Franța

Laurenţiu Vlad este românul care și-a pierdut viața pe pârtia de schi din Franța. În urmă cu 20 de ani, bărbatul se stabilise în America, alături de întreaga familie. Vacanța de final de an și-a petrecut-o la schi în regiunea Savoie, însă aceasta s-a terminat cum nu se poate mai tragic.

Accidentul mortal în care Laurenţiu Vlad şi-a pierdut viaţa a avut loc în data de 30 decembrie, în sectorul Boismint al stațiunii. Potrivit patrulei locale de schi, Service des Pistes de la Vallée des Belleville (SPVB), care a intervenit la incident, românul a suferit o căzătură gravă în timp ce schia în afara pârtiilor marcate.

Bărbatul era însoțit de un instructor de schi independent când a căzut. Imediat la locul accidentului a ajuns și un alt schior, care i-a acordat primul ajutor. Alarma a fost dată, iar în șase minute de la accident s-a folosit un defibrilator. Însă, din păcate, în ciuda intervenției rapide, pentru bărbat nu s-a mai putu face nimic și a fost declarat decesul.

Românul cu cetăţenie americană nu a mai putut fi salvat, iar circumstanțele exacte ale producerii accidentului sunt în curs de investigare. Este al treilea accident mortal ce are loc în afara pârtiilor din Savoia. În urma celor întâmplate, Benjamin Blanc, directorul Patrulei de Schi de la Val Thorens, i-a îndemnat pe turiști să rămână pe pârtiile marcate, așteptând următoarea ninsoare înainte de a ieși în afara pârtiei.

Un român de 18 ani a murit în incendiul din Crans-Montana. Anunțul făcut de MAE

Suma fabuloasă pe care au plătit-o românii pentru Revelion la Sinaia. Cât o mașină la mâna a doua

