Cum arată Xonia, după ce s-a ”tunat”. A fost diagnosticată cu o boală sensibilă, dar și-a dat restart

După ani marcați de probleme de sănătate, Xonia vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre perioada grea prin care a trecut, despre credință și puterea de a merge mai departe. Artista dezvăluie cum a intrat în 2026 cu încredere, planuri profesionale și o nouă versiune estetică a sa: a fost supusă unei intervenții estetice de augmentare mamară.

2025 a fost un an al transformării profunde pentru Xonia. După ce s-a confruntat cu o boală autoimună și efectele ei dificile, artista a ales să se pună pe primul loc, să-și asculte corpul și să se reconstruiască atât fizic, cât și emoțional. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Xonia vorbește despre lupta cu boala, despre lecțiile dure învățate, sprijinul familiei, dar și despre planurile profesionale care o așteaptă în perioada următoare.

„2025 a fost anul reconstrucției mele”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine și cu ce gânduri și așteptări ai intrat în 2026?

XONIA: 2025 a fost, pentru mine, anul reconstrucției. M-am concentrat în primul rând pe sănătate, atât fizică, cât și emoțională. Am lucrat intens la fitness și am reușit să-mi recapăt forța și disciplina. Tot anul trecut am finalizat un single pe care urmează să-l lansez anul acesta și am încheiat anul cu o transformare importantă, inclusiv prima intervenție estetică – implanturile mamare, cu ajutorul unei echipe extraordinare.

Cu sprijinul echipei mele, am intrat în 2026 cu ceva ce îmi lipsea de mult timp: încrederea în mine. Boala autoimună prin care am trecut m-a schimbat profund. Au fost efecte adverse de la medicație, dezechilibre hormonale, acumulări de cortizol, iar deși inflamația și simptomele erau ținute sub control medical, urmele acelei perioade se vedeau încă la exterior. Era un reminder zilnic al luptei prin care trecusem și nu mai voiam să simt asta de fiecare dată când mă uitam în oglindă.

Sunt recunoscătoare că am avut în jurul meu specialiști care m-au înțeles, m-au susținut și au lucrat împreună cu mine pentru cel mai bun rezultat. După ani de neputință, pot spune că sunt din nou eu. Poate cea mai bună versiune a mea: mai puternică, mai sănătoasă, mai rezistentă și mult mai pregătită să muncesc și să lupt pentru visele mele.

CANCAN.RO: Ai trecut prin lucruri extrem de grele în ultimii ani, inclusiv lupta cu boala autoimună. Cum ești astăzi, atât din punct de vedere al sănătății, cât și emoțional?

XONIA: Am fost mereu o persoană pozitivă, plină de energie. O perioadă, însă, nu m-am mai recunoscut pe mine. Astăzi pot spune cu toată inima că sunt din nou Xonia – adevărata Xonia. Starea mea de spirit este bună, sunt recunoscătoare și liniștită. Cred cu tărie că Dumnezeu m-a ajutat să duc această luptă și să o câștig. A fost una dintre cele mai grele încercări ale vieții mele, dar m-a făcut mai conștientă și mai puternică.

CANCAN.RO: Dincolo de lupta efectivă cu boala, cum a fost componenta socială? Bolile autoimune, mai ales cele care nu se văd, sunt adesea minimalizate, cu atât mai mult când vorbim despre o femeie tânără și frumoasă. Cum ai fost privită de cei din jur și cât de greu a fost să-ți fie înțelese restricțiile, inclusiv cele alimentare?

XONIA: Cred că, uneori, uităm că fiecare om duce propriile lupte. Nu ar trebui să judecăm și nici să tratăm oamenii așa cum nouă nu ne-ar plăcea să fim tratați. Eu am făcut o curățare serioasă în viața mea, am ales diferit față de trecut și încerc, pe cât posibil, să fac ceea ce este bine pentru mine.

Am învățat că nu pot controla reacțiile celorlalți și că, pentru a supraviețui emoțional în societatea de astăzi, trebuie să-mi pun propriile nevoi pe primul loc. Familia mea – cea de sânge, dar și cea aleasă – este tot ce contează pentru mine.

CANCAN.RO: – Care a fost cea mai dureroasă reacție primită din partea cuiva care nu a înțeles prin ce treci?

XONIA: Nu am avut niciodată așteptarea ca toată lumea să mă înțeleagă. Sunt o persoană destul de rezervată, chiar dacă par deschisă. Sunt introvertită în viața personală și extrovertită pe scenă – acolo este Xonia, nu Loredana.

Cel mai dureros lucru nu a fost reacția altora, ci faptul că mi-am provocat singură, fără să vreau, această perioadă dificilă și că timpul pierdut nu-l mai pot recupera. Am pierdut lucruri, oportunități, momente din viață, iar acceptarea acestei realități a fost cea mai grea lecție. A trebuit să învăț să fac pace cu trecutul și să trec prin procesul de vindecare emoțională.

CANCAN.RO: În trecut, ai participat la Survivor, unde problemele de sănătate ți-au creat dificultăți. Astăzi, te-ai mai încumeta la un astfel de proiect? Dacă da, ce tip de emisiune sau provocare ți-ar plăcea să încerci acum, în forma ta de azi?

XONIA: Sunt mereu deschisă la provocări. Îmi place să evoluez, să cresc, să încerc lucruri noi. Da, m-aș încumeta la o astfel de experiență sau la orice proiect care mă provoacă și mă scoate din zona de confort.

CANCAN.RO: Ai povestit, la un moment dat, ce a trăit tatăl tău în vremea comunismului, fuga din țară, lagărul și greutățile prin care a trecut. Cum a fost pentru tine când ai aflat aceste povești? Cum crezi că ți-au modelat acțiunile și modul în care privești viața?

XONIA: Poveștile părinților mei ar putea fi, fără exagerare, scenariul unui film. Au dus lupte diferite, în paralel, iar apoi împreună, după ce s-au regăsit în Australia. Generația de azi cu greu poate înțelege prin ce au trecut părinții și bunicii noștri pentru libertatea și viața pe care o avem acum.

Pentru mine sunt eroii mei și cea mai mare sursă de inspirație. Dacă aș reuși măcar jumătate din ceea ce au realizat ei, aș fi extrem de mândră de mine.

CANCAN.RO: Pe plan profesional, ce planuri și surprize pregătești pentru perioada următoare?

XONIA: Urmează să lansez o piesă foarte specială, de suflet, alături de un artist român. În rest, prefer să păstrez surpriza, dar pot spune că anul acesta vine cu multe noutăți și proiecte importante pe plan profesional.

VEZI ȘI: Boala severă pe care Otniela Sandu a ținut-o ascunsă: “E o minune de la Dumnezeu că pot să merg”

VEZI ȘI: Roxana Ciuhulescu, drama cumplită prin care trece la început de 2026: „Mama mea suferă de cancer”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.