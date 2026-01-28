Pensie parțială 2026. Cum se calculează, de fapt, și când poți să ieși

Pensia anticipată parțială reprezintă o formă de pensionare care permite angajaților să se retragă din activitate cu până la cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția să fi realizat stagiul complet de cotizare sau să îl fi depășit cu maximum opt ani.

Această opțiune vine însă cu o diminuare a cuantumului lunar al pensiei, reducerea fiind calculată în funcție de numărul lunilor de anticipare și de vechimea totală în muncă. Reglementările stabilesc clar modul de determinare a venitului lunar și limitele în care poate fi solicitat acest tip de pensie.

Pensie parțială 2026

Pentru persoanele care au acumulat stagiul complet de cotizare, pensia anticipată parțială poate reprezenta o soluție pentru retragerea mai devreme din activitate. Totuși, diminuarea aplicată cuantumului pensiei până la transformarea acesteia în pensie pentru limită de vârstă impune o analiză atentă a impactului financiar pe termen lung, astfel încât decizia să fie una fundamentată.

Conform legislației, pensia anticipată parțială poate fi acordată cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare sau l au depășit cu până la opt ani. În paralel, pensia anticipată cu penalizare se acordă în aceleași condiții de vârstă, dar doar celor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și l au depășit cu cel mult cinci ani.

În ceea ce priveşte stabilirea stagiului necesar pentru pensia anticipată parțială nu sunt luate în calcul perioadele asimilate, precum cele în care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursuri universitare la zi pe durata normală a studiilor sau a efectuat serviciul militar în condițiile prevăzute de lege.

Reducerea vârstei standard de pensionare nu se cumulează cu alte reduceri prevăzute de legislația generală sau specială, iar perioadele suplimentare acordate pentru activitatea în condiții deosebite sau speciale se iau în considerare doar la stabilirea stagiului de cotizare.

Cum se calculează, de fapt, și când poți să ieși

În vederea îndeplinirii condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată parțială se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, iar cuantumul se recalculează prin includerea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii realizate în perioada de suspendare a plății pensiei.

Diminuarea pensiei se aplică în funcție de depășirea stagiului standard complet de cotizare, procentele variind între 0,50% și 0,15% pentru fiecare lună de anticipare, în funcție de numărul anilor suplimentari de cotizare realizați peste stagiul standard.

Pentru înscrierea la pensia anticipată parțială sunt necesare documente precum cererea de pensionare, carnetul de muncă, actele de stare civilă, adeverințe privind sporurile permanente, documente privind activitatea în condiții speciale, precum și dovada încetării calității de asigurat, acolo unde este cazul. Dosarul se depune la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu, începând cu data îndeplinirii condițiilor legale.

Plata pensiei începe de la data încetării calității de asigurat și se efectuează lunar, fie prin mandat poștal, fie în cont bancar. De asemenea, pensia anticipată parțială poate fi recalculată prin valorificarea veniturilor sau stagiilor neincluse inițial, iar noile drepturi se acordă din luna următoare depunerii cererii.

Revizuirea pensiei poate fi realizată din oficiu sau la solicitarea pensionarului, în cazul identificării unor diferențe între sumele stabilite și cele legal cuvenite, recuperarea sau acordarea sumelor efectuându se în termenul de prescripție de trei ani. Plata pensiei anticipate parțiale încetează în luna următoare decesului pensionarului sau în situația în care acesta nu mai îndeplinește condițiile legale care au stat la baza acordării dreptului.

CITEŞTE ŞI: Categoriile de pensionari din România care primesc 100 lei în plus la pensie, în fiecare lună. De la ce dată + cine se încadrează

Ajutor social 2026. Câți români au aplicat și cât plătește România în total