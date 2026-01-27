Categoriile de pensionari din România care primesc 100 lei în plus la pensie, în fiecare lună. De la ce dată + cine se încadrează

Anunț important pentru o anumită categorie de pensionari. Românii vulnerabili vor beneficia de un ajutor de 100 de lei pentru plata facturilor, în fiecare lună. Iată despre ce este vorba!

În prezent, persoanele vulnerabile și pensionarii cu venituri mici primesc un ajutor de 50 de lei la plata facturilor la energie electrică, ajutor care expiră la finalul anului 2026. Un astfel de ajutor ar urma să fie implementat și în cazul plăților la facturile de gaze. Propunerea vine din partea PSD și prevede acordarea a 100 lei din valoarea finală a facturii de gaze pentru persoanele cu venituri sub 2.500 de lei.

Ajutor de 100 de lei pentru pensionarii vulnerabili din România

Ajutorul financiar pentru plata facturilor de gaze ar urma să fie distribuit în perioada 1 octombrie 2026 – 31 martie 2027, atunci când consumul de gaze este mai ridicat. Anunțul vine din partea lui Bogdan Ivan, ministrul Energiei. Acesta a declarat că românii vulnerabili vor beneficia de sprijin financiar pentru plata facturilor la gaze, urmând ca ajutorul să fie aplicat direct pe factura de gaze.

„Este exact același model care a fost folosit cu acele vouchere la energie care a intrat în vigoare anul trecut în 2025 cu cei 50 lei, dar diferența este că pregătim și o construim într-o formă în care pentru aproximativ 1.000.000 de oameni care au venituri sub 2.500 lei (asta se propunerea cu care noi, atât eu, cât și colegii mei din PSD intrăm în coaliție pentru a găsi formula financiară de a o construi) vor putea în sezonul rece, adică de la 1 octombrie la 31 martie, când sunt și mari facturi la gaze, pentru că atunci se consumă gaze naturale, să aibă o reducere de 100 lei din prețul final al facturii. În această formă am creat deja sistemul împreună cu cei de la STS, împreună cu Ministerul de Finanțe, cu toți operatorii de furnizare, pentru o formă transparentă și corectă prin care omul manifestă intenția de a fi beneficiarul acestei scheme. Dacă se încadrează în venitul stabilit de către Guvernul României, automat după ce s-a înscris în mecanism automat va beneficia de această reducere care spre deosebire de reducerea de energie electrică, se va face automat pe factură și intenționez să facă același lucru și la energia electrică, ca reducerea să fie făcută direct pe factură, după ce expiră termenul actualului program de vouchere de 50 lei, valabil până la 31/03/2026”, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Digi24.

