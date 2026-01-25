Acasă » Știri » Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români

Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români

De: Denisa Iordache 25/01/2026 | 08:44
Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români
Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români

Vești importante pentru o categorie de pensionari! Aceștia au șanse mari să primească o pensie mai mare, dacă se încadrează într-un criteriu. Toate detaliile în articol. 

Austria pregătește o nouă majorare a pensiilor în 2026. Astfel, aceasta este o veste foarte bună pentru românii care au lucrat ani buni în Austria sau care urmează să se pensioneze acolo. 

Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari

Pensiile din sistemul austriac sunt actualizate anual, în special în funcție de evoluția inflației. Creșterea se va petrecere, dar nu este egală pentru toți pensionarii. Cei care au pensii mai mici vor beneficia de o majorare mai generoasă, în timp ce pensiile deja mari sunt și ele ajustate, dar mai puțin. 

Astfel, această schimbare are ca scop principal să ajute persoanele cu venituri reduse și care evident, resimt cel mai tare prețurile ridicate. 

Începând cu ianuarie 2026, pensiile vor fi recalculate automat, fără ca seniorii să fie nevoiți să depună cereri. Majorarea va putea fi observată direct pe talonul de pensie în primele luni ale anului.  

Referința pentru modificarea pensiilor din acest an este de 1.027 – cifră derivată din rata medie a inflației între august 2024 și iulie 2025, ce reprezintă baza pentru ajutarea anuală a pensiilor. 

Pensii cu 2.7% mai mari
Pensii cu 2.7% mai mari

Exemple: 

  • Venit lunar total din pense 2.500 – majorare cu 2.7% 
  • Venit lunar din pensie peste 2.500 de euro – majorare de 67.50 euro 
  • Ratele alocațiilor suplimentare – majorate cu 2.7%. 

Pentru românii care au muncit în Austria, pensia reprezintă adesea principala sursă de venit la bătrânețe. Chiar și cei care au lucrat doar o parte din viață acolo vor primi o ajustare proporțională cu drepturile acumulate. 

Numărul românilor care au cariere împărțite între Austria, România și alte state Europene este mare. În toate aceste cazuri, fiecare țară își plătește partea de pensie corespunzătoare pentru anii în care au contribuit. 

CITEȘTE ȘI:

Ce se întâmplă cu toate pensiile din februarie. Toți pensionarii români sunt afectați

Ce pensie primești daca ai muncit 25 de ani. Cum se calculează suma pe care o iei lunar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat
Știri
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două fete
Știri
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au…
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Mediafax
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu...
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă: „Mi-a făcut rău!”
Prosport.ro
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă:...
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care îi exasperează pe ceilalți călători
Adevarul
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie Niță
Mediafax
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de ...
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două ...
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două fete
Triunghiul Bermudelor: Adevărul despre misterul care a speriat o lume întreagă
Triunghiul Bermudelor: Adevărul despre misterul care a speriat o lume întreagă
BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto
BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto
Cum arată vila de 3,5 milioane de euro în care a locuit Silviu Prigoană. Are piscină interioară ...
Cum arată vila de 3,5 milioane de euro în care a locuit Silviu Prigoană. Are piscină interioară și cazino!
Spaghetti cu chifteluțe: Pasta Queen îți spune povestea adevărată și rețeta care te va cuceri
Spaghetti cu chifteluțe: Pasta Queen îți spune povestea adevărată și rețeta care te va cuceri
Vezi toate știrile
×