Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români

Vești importante pentru o categorie de pensionari! Aceștia au șanse mari să primească o pensie mai mare, dacă se încadrează într-un criteriu. Toate detaliile în articol.

Austria pregătește o nouă majorare a pensiilor în 2026. Astfel, aceasta este o veste foarte bună pentru românii care au lucrat ani buni în Austria sau care urmează să se pensioneze acolo.

Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari

Pensiile din sistemul austriac sunt actualizate anual, în special în funcție de evoluția inflației. Creșterea se va petrecere, dar nu este egală pentru toți pensionarii. Cei care au pensii mai mici vor beneficia de o majorare mai generoasă, în timp ce pensiile deja mari sunt și ele ajustate, dar mai puțin.

Astfel, această schimbare are ca scop principal să ajute persoanele cu venituri reduse și care evident, resimt cel mai tare prețurile ridicate.

Începând cu ianuarie 2026, pensiile vor fi recalculate automat, fără ca seniorii să fie nevoiți să depună cereri. Majorarea va putea fi observată direct pe talonul de pensie în primele luni ale anului.

Referința pentru modificarea pensiilor din acest an este de 1.027 – cifră derivată din rata medie a inflației între august 2024 și iulie 2025, ce reprezintă baza pentru ajutarea anuală a pensiilor.

Exemple:

Venit lunar total din pense 2.500 – majorare cu 2.7%

Venit lunar din pensie peste 2.500 de euro – majorare de 67.50 euro

Ratele alocațiilor suplimentare – majorate cu 2.7%.

Pentru românii care au muncit în Austria, pensia reprezintă adesea principala sursă de venit la bătrânețe. Chiar și cei care au lucrat doar o parte din viață acolo vor primi o ajustare proporțională cu drepturile acumulate.

Numărul românilor care au cariere împărțite între Austria, România și alte state Europene este mare. În toate aceste cazuri, fiecare țară își plătește partea de pensie corespunzătoare pentru anii în care au contribuit.

