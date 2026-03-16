Supărare mare în rândul fanilor lui Iulian Vrabete, după ce a fost incinerat. Trupa Holograf a lipsit de la priveghi

Trupa Holograf a trecut prin momente dificile. Moartea lui Iulian Vrabete i-a afectat pe colegii săi de scenă, care au venit să îl conducă pe ultimul drum. Dan Bittman, Edi Petroșel și Romeo Dediu au fost cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu chitaristului cu care au făcut echipă de-a lungul anilor. La Crematoriul Vitan Bârzești, într-o atmosferă tristă, aceștia au încercat să dea impresia de duritate, în schimb, în spatele ochelarilor de soare, tot li s-au observat figurile îndurerate.

Aceștia au lipsit de la priveghi, însă membrii Trupei Holograf au mers în locul în care camaradul lor va fi transformat în cenușă. Îmbrăcați în negru, toți trei au mers să-i ducă un ultim tribut lui Iulian Vrabete. Așa cum se cuvine, nu au ieșit în evidență și au vrut să se ascundă în spatele ochelarilor de soare, chiar dacă vremea era înnorată. Totodată, în ciuda durerii prin care trec în acest moment, artiștii au anunțat că spectacolele din Arad, Reșița, Timișoara și Sala Palatului se vor desfășura în continuare.

Durere în inimile camarazilor

Dan Bittman a fost îmbrăcat sport, dar nu a ieșit din tipare. A avut un tricou negru, blugi și o geacă bleumarin. În partea de sus, acesta a purtat o pereche de ochelari. Părea destul de concentrat și vorbea la telefon, în timp ce în mâna stângă avea o geantă, tot sport. Edi Petroșel a fost îmbrăcat din cap până în picioare în negru. Acesta a purtat palton, blugi, bluză și încălțăminte de aceeași culoare. Cel de-al treilea membru care a venit la comemorarea lui Iulian Vrabete a fost Romeo Dediu, al cărui stil s-a asemănat cu cel al lui Bittman: a fost îmbrăcat în pantaloni și geacă sport negre, cu o pereche de adidași.

La Crematoriul Vitan Bârzești, timpul a stat în loc pentru familia și apropiații regretatului artist. Aceștia au lipsit de la priveghi, însă au venit pentru a-și lua rămas bun înainte ca basistul să fie incinerat. Totodată, decizia familiei de cremare a acestuia a stârnit valuri de reacții în rândul fanilor, care au început să comenteze la postarea trupei Holograf în care transmiteau informații despre locul în care va avea loc incinerarea:

Înmormântați-l creștinește! Nu-l ardeți ca pe păgâni! Lepădare de Hristos într-o societate aflata în apostazie cronică – ăsta e rezultatul: din ce in ce mai multe incinerări. Cineva a luat decizia ca Mugurel Vrabete să fie incinerat. E o modă printre artisti, posibil fi fost dorința lui, nu știu. Nu stiu nici dacă a fost botezat, dar fiind din Craiova presupun ca da. Asa că îmi fac datoria de a atrage atentia (dacă o vedea cineva în măsură să oprească nenorocirea incinerării) că dorința celui adormit NU CONTEAZĂ în acest caz. Un ortodox botezat trebuie să aibă parte de înmormântare creștinească nu să fie ars ca păgânii. Iar cei care îl ard își fac un păcat imens. Opriți incinerarea lui Mugurel Vrabete și înmormântați-l ca pe creștini, cu slujbă de înmormântare, cu pecetluirea mormântului până la a doua Venire de catre preot, cu soroace, cu pomeni, cu coliva, cu tot ce se face după rânduială. Ca să putem si noi spune măcar „Dumnezeu să îl ierte!” Dacă va fi ars, nici măcar rugăciunea asta pe cât de scurta, pe atat de puternică nu o putem spune pentru sufletul lui. Care se va pierde. Nu suntem noi mai buni sau mai evoluați decat strămoșii noștri creștini ca să încălcăm rânduiala de care ei s-au ținut!!!, a comentat o fană. Mare păcat că nu-i faceti înmormântare creștinească. Cunosc formația Holograf de la Forum-Costinești. Sufletul lui plânge, a spus o femeie. De ce crematoriu?, a întrebat altaă femeie. Păcat, trebuia sa aleagă sa fie înmormântat creștinește în pamânt, nu ars!, a delcarat un om.