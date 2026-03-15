Acasă » Știri » Dan Bittman a plâns în fața publicului, în timpul unui concert. Artistul a fost copleșit de emoții

Dan Bittman a plâns în fața publicului, în timpul unui concert. Artistul a fost copleșit de emoții

De: Elisa Tîrgovățu 15/03/2026 | 13:56
Dan Bittman a plâns în fața publicului, în timpul unui concert. Artistul a fost copleșit de emoții

Cel mai recent concert al trupei Holograf a fost încărcat de emoție. Dan Bittman nu și-a mai putut stăpâni sentimentele și a izbucnit în lacrimi pe scenă. Interpretarea piesei „Vine o zi”, din repertoriul trupei în care a activat Mugurel Vrabete, a reprezentat un tribut memorabil. Basistul formației s-a stins din viață în urmă cu doar o săptămână.

Trupa Holograf și întreaga scenă muzicală românească traversează o perioadă dificilă după pierderea lui Iulian Mugurel Vrabete, unul dintre artiștii care au contribuit semnificativ la istoria rockului autohton. Basistul formației s-a stins la 70 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă și decenii întregi dedicate pasiunii pentru muzică.

Primul concert fără Mugurel Vrabete

Un moment plin de emoție a avut loc recent la un concert al trupei Holograf. Dan Bittman nu a mai reușit să-și stăpânească lacrimile pe scenă, în timp ce interpreta celebra piesă „Vine o zi”. La versurile „Vine o zi, vine o zi când se va sfârși… nimeni nu va ști, nimeni nu va ști oare când va fi…”, emoția l-a copleșit complet, lăsând publicul la fel de mișcat.

Sursa foto: Facebook
Sursa foto: Facebook

În imaginile viralizate în mediul online, Dan Bittman a încercat să își susțină ferm concertul, însă a fost copleșit de emoții. În piesa interpretată de trupă, lacrimile au spus mai multe decât ar fi reușit să o facă artistul prin versuri. Pe parcursul prestației, Dan Bittman și-a șters discret lacrimile și și-a adunat forțele pentru a putea susține piesa până la final.

Cel mai probabil, reacția cântărețului vine ca urmare a pierderii suferite recent de trupă. Basistul Iulian Mugurel Vrabete s-a stins din viață în urmă cu o săptămână, la vârsta de 70 de ani.

Momentul are și mai multă încărcătură emoțională, având în vedere că trupa are programat pe 17 martie un concert special la Sala Palatului. Denumit „Am rămas doar noi”, titlul pare aproape premonitoriu în contextul pierderii basistului.

Concertele viitoare nu vor fi anulate

După anunțul trist privind trecerea în neființă a lui Iulian Vrabete, fanii s-au întrebat dacă viitoarele concerte ale trupei Holograf vor mai avea loc. Membrii formației au oferit rapid lămuriri. Ei au precizat că, deși traversează o perioadă dificilă, spectacolele programate vor continua conform calendarului și nu vor fi anulate.

„Vă mulţumim pentru toate mesajele de susţinere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulţi dintre voi ne-aţi întrebat, vrem să facem câteva precizări. Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reşiţa (14 martie), Timişoara (15 martie) şi Sala Palatului (17 martie) – se vor desfăşura aşa cum au fost anunţate. Nu va fi uşor, dar simţim că avem datoria morală de a respecta dorinţa şi credinţa lui Mugurel că ‘The show must go on’”, a fost mesajul postat pe rețelele de socializare de către trupa Holograf.

