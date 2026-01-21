La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt, pentru toți pensionarii din România

Anul 2026 se anunță unul destul de dificil, mai ales pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu valoarea inflației care este de 7%, asta pentru a scădea deficitul bugetar. La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt? Mai pot spera vârstnicii la o majorare în acest an?

Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că vor începe discuții pentru ca unii pensionari să primească bani în plus la pensie. Iar pentru acest lucru există în prezent două scenarii.

„Nu se poate ca în 2026 să nu acționăm deloc pe zona de pensii. Această treabă nu va rămâne așa, că vom face o chestiune de one-off, că vom intra în discuții legate de treaba cu majorarea pensiilor, aceste lucruri trebuie să existe în 2026. Adică sunt lucruri pe care noi în buget le vrem a fi prinse”, a afirmat Sorin Grindeanu, la România TV.

La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt

În ceea ce privește „majorarea pensiilor” despre care Sorin Grindeanu vorbește, aceasta nu se va putea realiza în prima parte a anului. Pensiile sunt înghețate prin lege. Însă, potrivit informațiilor din presă, PSD ar miza pe deblocarea indexării pensiilor pentru 1 ianuarie 2027.

De asemenea, pensionarii nu știu nici dacă în 2026 vor exista scheme de ajutor pentru ei. Anul trecut s-a dat un ajutor de 800 de lei în 2 tranșe pentru pensionarii cu pensii sub 2.740 de lei.

În privința acestui aspect, ministrul Muncii Florin Manole a declarat că aproape sigur va exista un ajutor pentru pensionarii cu pensii mici anul acesta, dar trebuie așteptat bugetul care va fi votat în februarie. Acesta a spus că va propune un ajutor pentru pensionari care să fi de minim 800 de lei, așa cum a fost anul trecut.

„Înghețarea pensiei i-a afectat mai ales pe pensionarii cu pensii mici deoarece la ei s-a resimțit mai tare creșterea inflației. S-a decis înghețarea punctului de pensii și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin dacă bugetul ne va permite”, a declarat și Florin Manole.

