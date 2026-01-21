Acasă » Știri » La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt, pentru toți pensionarii din România

La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt, pentru toți pensionarii din România

De: Alina Drăgan 21/01/2026 | 09:26
La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt, pentru toți pensionarii din România
La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt

Anul 2026 se anunță unul destul de dificil, mai ales pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu valoarea inflației care este de 7%, asta pentru a scădea deficitul bugetar. La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt? Mai pot spera vârstnicii la o majorare în acest an?

Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că vor începe discuții pentru ca unii pensionari să primească bani în plus la pensie. Iar pentru acest lucru există în prezent două scenarii.

„Nu se poate ca în 2026 să nu acționăm deloc pe zona de pensii. Această treabă nu va rămâne așa, că vom face o chestiune de one-off, că vom intra în discuții legate de treaba cu majorarea pensiilor, aceste lucruri trebuie să existe în 2026. Adică sunt lucruri pe care noi în buget le vrem a fi prinse”, a afirmat Sorin Grindeanu, la România TV.

Majorare pensii

La ce dată va fi următoarea creștere a pensiilor, de fapt

În ceea ce privește „majorarea pensiilor” despre care Sorin Grindeanu vorbește, aceasta nu se va putea realiza în prima parte a anului. Pensiile sunt înghețate prin lege. Însă, potrivit informațiilor din presă, PSD ar miza pe deblocarea indexării pensiilor pentru 1 ianuarie 2027.

De asemenea, pensionarii nu știu nici dacă în 2026 vor exista scheme de ajutor pentru ei. Anul trecut s-a dat un ajutor de 800 de lei în 2 tranșe pentru pensionarii cu pensii sub 2.740 de lei.

În privința acestui aspect, ministrul Muncii Florin Manole a declarat că aproape sigur va exista un ajutor pentru pensionarii cu pensii mici anul acesta, dar trebuie așteptat bugetul care va fi votat în februarie. Acesta a spus că va propune un ajutor pentru pensionari care să fi de minim 800 de lei, așa cum a fost anul trecut.

„Înghețarea pensiei i-a afectat mai ales pe pensionarii cu pensii mici deoarece la ei s-a resimțit mai tare creșterea inflației. S-a decis înghețarea punctului de pensii și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin dacă bugetul ne va permite”, a declarat și Florin Manole.

Ce pensie primești daca ai muncit 25 de ani. Cum se calculează suma pe care o iei lunar

De ce i s-au tăiat unui pensionar 1.000 de lei din pensie. A muncit peste 41 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670…
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea să audă de ea
Știri
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea…
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
Gandul.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin....
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Ciao.ro
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
Digi24
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a...
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
Promotor.ro
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Arma „imposibil de oprit” a eșuat? Ucraina confirmă un atac hipersonic ratat al Rusiei
go4it.ro
Arma „imposibil de oprit” a eșuat? Ucraina confirmă un atac hipersonic ratat al Rusiei
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
Gandul.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670 de metri pătrați
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea să ...
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea să audă de ea
Tortul bizar pe care l-a avut Radu Drăgușin la nuntă. Imagini de la dansul mirilor
Tortul bizar pe care l-a avut Radu Drăgușin la nuntă. Imagini de la dansul mirilor
Ce mașină conduce ”regele fitnessului”, Nicolae Lupșor? Se laudă cu un garaj mega luxos
Ce mașină conduce ”regele fitnessului”, Nicolae Lupșor? Se laudă cu un garaj mega luxos
El este Andrei, tânărul din Constanța care și-a ucis mama! Care este motivul pentru care a recurs ...
El este Andrei, tânărul din Constanța care și-a ucis mama! Care este motivul pentru care a recurs la gestul extrem
Ce salariu are un medic pe ambulanță în România, în 2026. Cât câștigă lunar
Ce salariu are un medic pe ambulanță în România, în 2026. Cât câștigă lunar
Vezi toate știrile
×