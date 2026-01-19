Acasă » Știri » De ce i s-au tăiat unui pensionar 1.000 de lei din pensie. A muncit peste 41 de ani

De ce i s-au tăiat unui pensionar 1.000 de lei din pensie. A muncit peste 41 de ani

De: Irina Vlad 19/01/2026 | 17:37
Deși a fost angajat legal peste 41 de ani, un pensionar din România s-a trezit cu 1.000 de lei/lună mai puțin. Cum s-a ajuns ca de la o pensie de 4.000 de lei să primească 3.090 lei, de fapt? 

Seniorul a descoperit că pensia pentru limita de vârstă i-a fost micșorată de la 4.000 de lei la 3.090 lei, după ce Casa Teritorială de Pensii a emis o decizie de recalculare – conform Legii nr. 360/2023. Pensia se calculează pe baza punctelor obținute din contribuțiile efective, se iau în considerare perioadele necontributite, creșterile anuale fiind aplicate pe cuantumul recalculat – nu pe pensia veche.

Noua formulă de calcul, introdusă prin Legea 360/2023 a dus la tăieri neașteptate de bani pentru unii pensionari, mai ales în contextul în care aproape toți seniorii sperau să primească pensii mai mari. Este și cazul unui român care s-a trezit cu 1.000 de lei mai puțini după ce a muncit legal peste 40 de ani. În loc de 4.000 de lei, acesta a primit 3.090 lei.

„Mi-au tăiat aproape 10.000 de lei și nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani. Voi contesta decizia pentru că nu este corect să pierzi aproape 1.000 de lei după ce ai muncit zeci de ani”, a spus pensionarul.

Pensionarul a avut un stagiu total de cotizare de 41 de ani și 7 luni, însă doar 35 de ani și 1 lună sunt contributivi. Diferența intre cele două fiind considerate necontributive, ceea ce a duc la o mișcorare a pensiei. După recalcularea veniturile pe noua lege a pensiilor pentru ca pensia lui să se încadreze la „pensie limită de vârstă”, seniorul a constatat cu uimire că a primit mai puțini bani.

Deși seniorul a muncit cu mult peste stagiul complet, perioada necontributivă a dus la o reducere semnificativă a pensiei. Calculată pe noua lege – care a intrat în vigoare de la 1 septembrie 2025, chiar dacă a primit stagiul pentru grupele de muncă și puncte de stabilitate, i-a rezultat o pensie mai mică.

Reamintim că perioadele necontributive generează penalizări în tranșele prevăzute de lege, ceea ce reduce semnificativa valoarea pensie. În astfel de cazuri, pensionarii au dreptul să conteste decizia decizia, printr-o contestație la casa de pensii în termenul lega – de obicei 30 de zile de la comunicarea deciziei.

