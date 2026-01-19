Acasă » Știri » Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”

De: Irina Vlad 19/01/2026 | 10:32
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei"

Recent, Traian Băsescu (74 de ani) a dezvăluit ce pensie încasează după 44 de ani de muncă, un mandat de primar general și două mandate în funcția de președinte al României.

Traian Băsescu a fost președinte al României în perioada 2004-2014, timp de două mandate, după ce în perioada 2000-2004 a fost primar al Capitalei. De-a lungul carierei sale în politică, fostul edil a ocupat mai multe funcții importante, printre care cea de ministru al Transporturilor, deputat european și senator.

Ce pensie are Traian Băsescu, fostul președinte al României

În noiembrie 2014, Traian Băsescu, fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru și șef de stat, a ieșit la pensie după 44 de ani de activitate în câmpul muncii. La acea vreme, fost președinte al României avea o pensie de 2.950 de lei. În prezent, după indexarea și marea majorare a pensiilor, Traian Băsescu s-a ales cu 6.000 de lei în plus la pensie, adică un total de 11.000 de lei.

11.000 de lei. Eu am ieşit la pensie cu 2.950 de lei. Dar am ieşit în 2014, în noiembrie. Deci pensia mea a fost de 2.950 de lei. Între timp au fost indexările, plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câştigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. Ceva este în regulă, asemenea transfer de resurse către zona pensiilor”, a afirmat Traian Băsescu într-o emisiune Digi24.

