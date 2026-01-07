Acasă » Știri » Moneda blestemată de la Cotroceni. O poveste cu aur din România anului 2009

Moneda blestemată de la Cotroceni. O poveste cu aur din România anului 2009

De: Paul Hangerli 08/01/2026 | 00:30
Moneda blestemată de la Cotroceni. O poveste cu aur din România anului 2009
Traian Băsescu și moneda blestemată, sursa- ALEX MOISE / MEDIAFAX FOTO

Un cadou făcut pe scenă, în aplauzele unei mulțimi colorate, avea să devină peste ani un obiect de arhivă cu viață lungă. Primit la Costești, în timpul unei vizite oficiale a lui Traian Băsescu, „banul de aur” pus la gâtul Mariei Băsescu a ajuns consemnat, rece și precis, în documentele Cotroceniului. Aur adevărat, gramaj suspect, istorie falsă și o inscripție care leagă pentru totdeauna Costeștiul de Strehaia.

Un cadou de protocol care a scăpat de sub control


La ani distanță de la celebra vizită a lui Traian Băsescu la Sărbătoarea romilor de la Costești, un document sec, birocratic, închis pe 23 decembrie 2009, ajunge să spună mai mult decât sute de talk-show-uri, scandaluri televizate și declarații politice. În „Lista finală a bunurilor primite cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol”, la poziția 13, apare obiectul care avea să devină simbolul unei controverse cu viață lungă: moneda de aur primită de Maria Băsescu. Un cadou cu poveste complicată, aur adevărat, dar istorie falsă.

La finalul anului 2009, Administrația Prezidențială a făcut ceea ce face în fiecare an: a centralizat toate bunurile primite de șeful statului și de familia sa cu ocazia vizitelor și acțiunilor oficiale. Conform legii, orice obiect care nu putea fi păstrat cu titlu personal trebuia să intre în patrimoniul instituției. Astfel, între tablouri, obiecte decorative și suveniruri diplomatice, apare consemnată și „moneda de aur primită la Costești, județul Vâlcea”. Traian Băsescu a semnat predarea, iar din acel moment „banul” a ieșit din zona gestului festiv și a intrat în circuitul rece al arhivelor statului. Nu mai era o podoabă pusă la gât în aplauzele mulțimii, ci un bun inventariat oficial, cu fișă, descriere și valoare estimată.

Momentul zero rămâne însă 8 septembrie 2009. Vizita de la Costești a fost intens mediatizată: președintele și soția sa apar pe scenă, în mijlocul comunității rome, înconjurați de muzică, dansuri și costume tradiționale. Presa a vorbit despre o apariție „de culoare”, iar imaginile au rulat zile în șir pe televiziuni. Atunci, în văzul tuturor, Mariei Băsescu i-a fost pusă la gât o monedă de aur, prinsă într-o fundă de mătase, oferită de Casa Regelui Cioabă. Gestul părea unul simbolic, menit să marcheze respectul și ospitalitatea comunității. Nimeni nu bănuia atunci că acel obiect va reveni, ani mai târziu, în centrul unei povești mult mai incomode.

Un obiect mic, cu ecouri politice mari

Descrierea din documentele Cotroceniului este însă surprinzător de minuțioasă, aproape obsesivă. Moneda este menționată ca fiind bătută în anul 1915, cu un diametru de 4 centimetri, o grosime de aproximativ 0,2 milimetri și o greutate de doar 7 grame. Pe avers este reprezentat un cap de bărbat încoronat, iar inscripția care sare imediat în ochi este „Frank Iosif Strehaia”. Piesa este găurită în partea superioară și prinsă într-o fundă de mătase, detaliu care trimite la tradiția salbelor purtate la gât. Tocmai aceste specificații tehnice au atras atenția specialiștilor în numismatică.

Verdictul a fost rapid și fără echivoc: moneda copiază un ducat austriac Franz Joseph, dar nu este un ducat autentic. Ducații originali poartă inscripția „Francos I DG Austriae Imperator”, au stema imperială pe avers și o greutate standard de 13,3696 grame, iar varianta mică are 3,4909 grame, cu o grosime de aproximativ 0,8 milimetri. Moneda de la Costești avea diametrul apropiat de cel autentic, dar grosimea și greutatea erau aproape înjumătățite, iar inscripția era greșită. Cu alte cuvinte, aurul era real, însă piesa era un fals numismatic – un kitsch de aur, nu o monedă istorică.

De aici intră în scenă Strehaia. În timpul regimului comunist, deținerea de monede de aur era interzisă, iar comunitățile rome au „fentat” legea transformând ducații în salbe, perforându-i pentru a-i purta ca podoabe. După 1989, atelierele aurarilor au reluat practica, producând masiv monede subțiate, cu diametru corect, dar cu mai puțin aur, ușor de valorificat pe piața europeană. Potrivit relatărilor din presă, atelierul din Strehaia ar fi realizat inclusiv piesa dedicată familiei Băsescu – un ducat „reinterpretat”, cu aur mai puțin, dar cu un simbolism exploziv.

Legătura cu Strehaia a fost amplificată ani mai târziu, în scandalul Bercea–Mircea Băsescu, când presa a reactivat episodul din 2009 ca „moment-sursă” al unor apropieri controversate. SPP a susținut ulterior că, la data vizitei de la Costești, Bercea Mondial nu figura ca risc. Însă moneda, deja predată, inventariată și arhivată, a rămas un simbol. Aur adevărat, istorie falsă și o piesă minusculă care a continuat să producă ecouri politice mult după ce scena festivalului s-a golit.

CITEȘTE ȘI: Traian Băsescu și „Biruinţa”. Aventurile de care a avut parte pe mările și oceanele globului

 Traian Băsescu va primi apartament de protocol! Fostul președinte nu își dorește casă: „Este mult prea mare”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se închid școlile în aceste județe din România! Elevii care nu vor merge la ore pe 8 și 9 ianuarie 2026
Știri
Se închid școlile în aceste județe din România! Elevii care nu vor merge la ore pe 8 și…
Cum poți vedea Predator: Badlands acasă. Unde se vede, cât costă și când ajunge pe Disney+ filmul care a reinventat franciza
Știri
Cum poți vedea Predator: Badlands acasă. Unde se vede, cât costă și când ajunge pe Disney+ filmul care…
Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri
Mediafax
Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute acolo în 2026. Sunt așteptați și români
Gandul.ro
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au spus medicii
Adevarul
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Cât costă în România treningul purtat de Maduro în momentul arestării. Stocul produsului s-a epuizat în mai multe țări
Mediafax
Cât costă în România treningul purtat de Maduro în momentul arestării. Stocul produsului...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de 2 mil. de dolari bucata
go4it.ro
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute acolo în 2026. Sunt așteptați și români
Gandul.ro
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vera Wang a „întinerit” la 76 de ani? Fanii sunt siderați de schimbarea uluitoare și o acuză ...
Vera Wang a „întinerit” la 76 de ani? Fanii sunt siderați de schimbarea uluitoare și o acuză de modificări secrete
Horoscop 8 ianuarie 2026. Zodia care scapă de partenerul toxic și încheie un capitol negru
Horoscop 8 ianuarie 2026. Zodia care scapă de partenerul toxic și încheie un capitol negru
Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la ...
Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la spital, am refuzat operația”
Se închid școlile în aceste județe din România! Elevii care nu vor merge la ore pe 8 și 9 ianuarie ...
Se închid școlile în aceste județe din România! Elevii care nu vor merge la ore pe 8 și 9 ianuarie 2026
Cum poți vedea Predator: Badlands acasă. Unde se vede, cât costă și când ajunge pe Disney+ filmul ...
Cum poți vedea Predator: Badlands acasă. Unde se vede, cât costă și când ajunge pe Disney+ filmul care a reinventat franciza
Amendă pentru români, după Sfântul Ioan. Greșeala care le scoate 5.000 de lei din buzunar
Amendă pentru români, după Sfântul Ioan. Greșeala care le scoate 5.000 de lei din buzunar
Vezi toate știrile
×