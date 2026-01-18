Pensionarii care primesc 800 de lei în plus la pensie. Banii se vor acorda in două tranșe

Pensionarii cu venituri reduse vor beneficia și în anul 2026 de un sprijin financiar în valoare totală de 800 de lei, acordat în două tranșe egale.

În paralel, persoanele care intenționează să își completeze stagiul de cotizare mai au la dispoziție doar câteva luni pentru a face acest lucru la tarifele actuale, înainte ca prețul să fie majorat.

Pensionarii care primesc 800 de lei în plus la pensie

Executivul condus de Ilie Bolojan menține și în 2026 programul de ajutor destinat pensionarilor cu venituri mici. Conform datelor prezentate, peste două milioane de beneficiari vor primi anul acesta suma totală de 800 de lei, acordată ca sprijin suplimentar pentru acoperirea cheltuielilor esențiale.

Cele două tranșe, fiecare în valoare de 400 de lei, sunt programate astfel încât prima să fie virată înaintea sărbătorilor pascale, iar a doua înainte de Crăciun. Măsura este prezentată ca o inițiativă a Ministerului Muncii, aprobată de premierul Ilie Bolojan, și continuă politica aplicată în anii precedenți.

Ajutorul financiar nu reprezintă o noutate, întrucât pensionarii cu venituri reduse au beneficiat de sume similare și în 2025. Atunci, sprijinul a fost acordat persoanelor ale căror venituri lunare nu depășeau 2.574 de lei.

Pentru 2026, Guvernul a stabilit același cuantum total, iar numărul estimat al beneficiarilor se ridică la aproximativ 2,2 milioane, ceea ce impune o distribuire etapizată a plăților.

Banii se vor acorda in două tranșe

În același timp, românii care doresc să își completeze stagiul de cotizare pentru a putea ieși la pensie la termen au la dispoziție doar câteva luni pentru a achita contribuțiile la prețurile actuale. De la 1 iulie 2026, costul unui an de vechime ar urma să crească cu circa 800 de lei, ca urmare a majorării salariului minim, indicator care stă la baza calculului contribuției.

Această opțiune este utilizată în special de persoanele aflate aproape de vârsta standard de pensionare, dar care nu au acumulat stagiul minim necesar. Legislația permite achiziționarea a cel mult șase ani de vechime, iar această soluție este frecvent folosită pentru a atinge pragul minim de 15 ani de cotizare.

Statisticile arată că, anual, între 6.000 și 7.000 de persoane aleg să cumpere ani de vechime. Majoritatea optează pentru perioade scurte, media fiind de aproximativ doi ani. Printre cei interesați se numără atât români din diaspora, cât și persoane care au lucrat în țară fără a acumula suficienți ani de contribuții.

„Mai mulţi sunt din diaspora sau cei care au lucrat în România și nu au lucrat suficienți ani sau sunt persoane care doresc să își completeze stagiul de cotizare. Momentan, lunar se plătește 1.013 lei”, declară Ionela Popescu, șef serviciu în cadrul Casei de Pensii București.

Autoritățile subliniază că anii de cotizare achiziționați nu pot fi folosiți pentru pensionarea anticipată. Ionela Popescu a reiterat că aceste perioade sunt luate în calcul exclusiv pentru pensia la limită de vârstă, nu pentru formele de pensionare anticipată.

