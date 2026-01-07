Acasă » Știri » Tabel pensionare bărbați | Când pot ieși la pensie românii, în funcție de luna și anul în care s-au născut

Tabel pensionare bărbați | Când pot ieși la pensie românii, în funcție de luna și anul în care s-au născut

De: Irina Vlad 07/01/2026 | 08:00
Tabel pensionare bărbați | Când pot ieși la pensie românii, în funcție de luna și anul în care s-au născut
Tabel pensionare bărbați | Când pot ieși la pensie românii, în funcție de luna și anul în care s-au născut

Pentru românii care se apropie de vârsta de pensionare, noi am pregătit un tabel cu date exacte despre limita de vârstă a bărbaților, în funcție de luna și anul în care s-au născut, la care pot ieși din câmpul muncii. 

În România, vârsta de pensionare diferă la femei și bărbați, anul nașterii și stagiul de cotizare. În contextul noilor reguli de calcul și a valorii punctului de referință (stabilit la 81 de lei), după un stagiu complet de 35 de ani lucrați legal în câmpul muncii, bărbații au posibilitatea să afle când pot ieși la pensie – în funcție de luna și anul în care s-au născut.

Când pot ieși bărbații la pensie

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de sigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referință, stabilită prin lege. Potrivit CNPP, numărul total de puncte realizat de asigurat se obține din însumarea puntajelor anuale ale asiguratului și a numărului de puncte de stabilitate.

Conform prevederilor legale, în 2025, bărbații din România ies la pensie la vârsta standard de 65 de ani. Stagiului complet de cotizare este de 35 de ani de muncă, iar minim de 15 ani. Pensionarea anticipată se poate face cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

În contextul sistemului unitar de pensii publice, românii au posibilitatea să iasă la pensie anticipat cu cel puțin 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard. Aceasta regulă se aplică în cazul persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, precum și celor care au de pășit perioada completă de cotizare cu până la 5 ani.

De asemenea, este important de menționat că vâsta la care aleg românii să se pensioneze anticipat poate influența cuantumul pensiei. Cu pensionarea este mai timpurie, cu atât suma veniturilor este mai mică. Perioadele de șomaj nu se consideră vechime în muncă pentru acordarea pensiei anticipate. Se vor lua în calcul strict perioadele în care s-au plătit contribuții la sistemul public de pensii.

Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet

Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet

 

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu locuiește nimeni
Știri
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu…
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. Suma totală este uriașă
Știri
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. Suma totală…
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe...
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni,...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu ...
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu locuiește nimeni
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. ...
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. Suma totală este uriașă
Categoria de pensionari care vor avea pensii cu 3.6% mai mari începând din ianuarie 2026
Categoria de pensionari care vor avea pensii cu 3.6% mai mari începând din ianuarie 2026
Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar
Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar
Horoscop Vărsător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Vărsător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Zodii care nu pot forma un cuplu de durată. Orice ar face, se va destrăma relația
Zodii care nu pot forma un cuplu de durată. Orice ar face, se va destrăma relația
Vezi toate știrile
×