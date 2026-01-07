Tabel pensionare bărbați | Când pot ieși la pensie românii, în funcție de luna și anul în care s-au născut

Pentru românii care se apropie de vârsta de pensionare, noi am pregătit un tabel cu date exacte despre limita de vârstă a bărbaților, în funcție de luna și anul în care s-au născut, la care pot ieși din câmpul muncii.

În România, vârsta de pensionare diferă la femei și bărbați, anul nașterii și stagiul de cotizare. În contextul noilor reguli de calcul și a valorii punctului de referință (stabilit la 81 de lei), după un stagiu complet de 35 de ani lucrați legal în câmpul muncii, bărbații au posibilitatea să afle când pot ieși la pensie – în funcție de luna și anul în care s-au născut.

Când pot ieși bărbații la pensie

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de sigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referință, stabilită prin lege. Potrivit CNPP, numărul total de puncte realizat de asigurat se obține din însumarea puntajelor anuale ale asiguratului și a numărului de puncte de stabilitate.

Conform prevederilor legale, în 2025, bărbații din România ies la pensie la vârsta standard de 65 de ani. Stagiului complet de cotizare este de 35 de ani de muncă, iar minim de 15 ani. Pensionarea anticipată se poate face cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

În contextul sistemului unitar de pensii publice, românii au posibilitatea să iasă la pensie anticipat cu cel puțin 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard. Aceasta regulă se aplică în cazul persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, precum și celor care au de pășit perioada completă de cotizare cu până la 5 ani.

De asemenea, este important de menționat că vâsta la care aleg românii să se pensioneze anticipat poate influența cuantumul pensiei. Cu pensionarea este mai timpurie, cu atât suma veniturilor este mai mică. Perioadele de șomaj nu se consideră vechime în muncă pentru acordarea pensiei anticipate. Se vor lua în calcul strict perioadele în care s-au plătit contribuții la sistemul public de pensii.

Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet

Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet