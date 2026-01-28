Pe ce a cheltuit Marius Urzică mii de euro. Soția sa a fost uimită când a aflat: „Ferească Dumnezeu”

În timpul unei probe dificile din cadrul emisiunii Power Couple, Simona Urzică a aflat cu surprindere pe ce a cheltuit soțul ei, Marius Urzică, mii de dolari. Provocarea presupunea să curețe o mașină la înălțime și să adune litere pentru a forma un cuvânt legat de căsnicia lor.

Marius și Simona Urzică sunt căsătoriți de 16 ani și au acceptat provocarea de a participa la Power Couple în acest sezon. În ediția de ieri, 27 ianuarie, concurenta a avut de înfruntat o misiune dificilă la înălțime. A trebuit să curețe o mașină și să adune litere pentru a forma un cuvânt legat de pasiunea soțului ei. Răspunsul corect a fost „undiță”, un indiciu amuzant legat de unul dintre cele mai iubite hobby-uri ale soțului ei, Marius Urzică.

Marius Urzică a povestit despre o călătorie în America, unde, împreună cu fiul lor, și-a achiziționat echipamente de pescuit în valoare de 3.000 de dolari. Atunci, nici el, nici copilul lor nu i-au spus Simonei cât de mult investise în această pasiune. La întoarcere, căruciorul adus din călătorie era plin cu articole de pescuit, iar suma totală cheltuită a fost considerabilă, depășind cu mult așteptările.

„Sunt mai scumpe (n.r. undițele lui decât suma investită). Doar din America am venit cu 3.000 de dolari investiție. 3.000 de dolari investiți doar în asta (…) Am ajuns acasă cu un cărucior din ăla plin până sus cu articole de pescuit (…) Bonul ăla nu se mai termina”, a declarat Marius Urzică, la Power Couple.

Cum a reacționat Simona Urzică când a aflat

Soția fostului gimnast a avut un șoc în momentul în care a aflat suma uriașă pe care a plătit-o pentru ustensilele de pescuit. Simona Urzică a mărturisit că ar fi preferat să nu afle, ținând cont că e vorba despre o sumă mare de bani.

„Doamne ferește, deci nu cred, eu acum aflu (…) A avut noroc că a fost doar cu băiatul nostru (…) Nici nu vreau să mai știu. Cred că e prima și ultima dată când… S-a scăpat, eu nu i-am spus să îmi spună, dar de bucurie, a zis că hai că trebuie să afle și ea. O mică parte… Ferească Dumnezeu”, a reacționat Simona Urzică.

