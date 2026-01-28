Acasă » Știri » Pe ce a cheltuit Marius Urzică mii de euro. Soția sa a fost uimită când a aflat: „Ferească Dumnezeu”

Pe ce a cheltuit Marius Urzică mii de euro. Soția sa a fost uimită când a aflat: „Ferească Dumnezeu”

De: Andreea Stăncescu 28/01/2026 | 15:01
Pe ce a cheltuit Marius Urzică mii de euro. Soția sa a fost uimită când a aflat: „Ferească Dumnezeu”
Pe ce a cheltuit Marius Urzică banii / Sursa foto: Social media

În timpul unei probe dificile din cadrul emisiunii Power Couple, Simona Urzică a aflat cu surprindere pe ce a cheltuit soțul ei, Marius Urzică, mii de dolari. Provocarea presupunea să curețe o mașină la înălțime și să adune litere pentru a forma un cuvânt legat de căsnicia lor.

Marius și Simona Urzică sunt căsătoriți de 16 ani și au acceptat provocarea de a participa la Power Couple în acest sezon. În ediția de ieri, 27 ianuarie, concurenta a avut de înfruntat o misiune dificilă la înălțime. A trebuit să curețe o mașină și să adune litere pentru a forma un cuvânt legat de pasiunea soțului ei. Răspunsul corect a fost „undiță”, un indiciu amuzant legat de unul dintre cele mai iubite hobby-uri ale soțului ei, Marius Urzică.

Marius Urzică a povestit despre o călătorie în America, unde, împreună cu fiul lor, și-a achiziționat echipamente de pescuit în valoare de 3.000 de dolari. Atunci, nici el, nici copilul lor nu i-au spus Simonei cât de mult investise în această pasiune. La întoarcere, căruciorul adus din călătorie era plin cu articole de pescuit, iar suma totală cheltuită a fost considerabilă, depășind cu mult așteptările.

„Sunt mai scumpe (n.r. undițele lui decât suma investită). Doar din America am venit cu 3.000 de dolari investiție. 3.000 de dolari investiți doar în asta (…) Am ajuns acasă cu un cărucior din ăla plin până sus cu articole de pescuit (…) Bonul ăla nu se mai termina”, a declarat Marius Urzică, la Power Couple.

Sursa foto: Captură Antena 1

Cum a reacționat Simona Urzică când a aflat

Soția fostului gimnast a avut un șoc în momentul în care a aflat suma uriașă pe care a plătit-o pentru ustensilele de pescuit. Simona Urzică a mărturisit că ar fi preferat să nu afle, ținând cont că e vorba despre o sumă mare de bani.

„Doamne ferește, deci nu cred, eu acum aflu (…) A avut noroc că a fost doar cu băiatul nostru (…) Nici nu vreau să mai știu. Cred că e prima și ultima dată când… S-a scăpat, eu nu i-am spus să îmi spună, dar de bucurie, a zis că hai că trebuie să afle și ea. O mică parte… Ferească Dumnezeu”, a reacționat Simona Urzică.

CITEȘTE ȘI: Câți bani au primit eliminații Mitzuu și Ariana pentru cele 3 săptămâni la Power Couple 2026 de la Antena 1

Adda, descalificată de la Power Couple, după o criză de nervi? Cum l-a umilit pe Cătălin, în fața tuturor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandal uriaș în fața spitalului! Rudele victimelor din accidentul din Timiș s-au năpustit asupra jurnaliștilor
Știri
Scandal uriaș în fața spitalului! Rudele victimelor din accidentul din Timiș s-au năpustit asupra jurnaliștilor
Pensie parțială 2026. Cum se calculează, de fapt, și când poți să ieși
Știri
Pensie parțială 2026. Cum se calculează, de fapt, și când poți să ieși
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute...
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Gandul.ro
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino Ronaldo
Adevarul
Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
Click.ro
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Risc de incendiu pentru acest model Volkswagen. Unde sunt sfătuiți proprietarii să-și lase mașinia
Promotor.ro
Risc de incendiu pentru acest model Volkswagen. Unde sunt sfătuiți proprietarii să-și lase mașinia
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
România cumpără armele care fac ravagii în Ucraina: Ce sunt ele?
go4it.ro
România cumpără armele care fac ravagii în Ucraina: Ce sunt ele?
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Gandul.ro
Marian Godină intră în competiția Survivor! Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Definiția iubirii la bărbați
BANCUL ZILEI | Definiția iubirii la bărbați
Scandal uriaș în fața spitalului! Rudele victimelor din accidentul din Timiș s-au năpustit asupra ...
Scandal uriaș în fața spitalului! Rudele victimelor din accidentul din Timiș s-au năpustit asupra jurnaliștilor
Pensie parțială 2026. Cum se calculează, de fapt, și când poți să ieși
Pensie parțială 2026. Cum se calculează, de fapt, și când poți să ieși
Cum arată Xonia, după ce s-a ”tunat”. A fost diagnosticată cu o boală sensibilă, dar și-a dat ...
Cum arată Xonia, după ce s-a ”tunat”. A fost diagnosticată cu o boală sensibilă, dar și-a dat restart
Marian Godină, surpriza producătorilor de la Antena 1. Va concura la Survivor. Încă 3 nume noi în ...
Marian Godină, surpriza producătorilor de la Antena 1. Va concura la Survivor. Încă 3 nume noi în competiție
Ce salariu are un viceprimar de comună. Cât câștigă lunar, în funcție de numărul de locuitori
Ce salariu are un viceprimar de comună. Cât câștigă lunar, în funcție de numărul de locuitori
Vezi toate știrile
×